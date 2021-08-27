Кадеты из Радужного единственные в области начнут учебный год дистанционно

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Как оказалось, государственное казенное учреждение, готовящее молодежь к военной карьере, расположенное на территории Радужного, не готово к новому учебному году. В прошлом году в здании установили новую газовую котельную, а изменившиеся требования привели к необходимости капитального ремонта сетей тепло- и горячего водоснабжения. В частности, все коммуникации должны были убрать под землю. Согласно контракту, подрядчик должен был закончить все работы до 31 июля, однако они не доделаны до сих пор. Строительные работы не просто затянулись, к той части работ, что уже выполнена, есть масса замечаний. Однако, как отмечают в департаменте образования, сейчас удалось прийти к договоренности, которая позволит не лишать учеников праздничных мероприятий в честь Дня знаний и начать учебный год вовремя.

- Подрядчик обязуется к 15 сентября завершить все работы. Но естественно, когда по территории ездит крупногабаритный строительный транспорт, ничего не зарыто, пускать детей туда опасно. Поэтому по согласованию с родителями 1 сентября пройдут торжественные линейки по классам, а со 2 сентября начнется дистанционное обучение, - рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования Владимирской области Елена Запруднова.

Мамы и папы против дистанционки на две недели возражать не стали, тем более что это единственный способ не сорвать начало учебного года. Кстати, кадетский корпус – единственное учебное заведение в регионе на сегодняшний момент, которое начнет обучение в дистанционном формате. Не решен вопрос и со спортивным залом кадетов. Есть решение суда, по которому подрядчик обязан устранить все недоставки, но сделать пока это он не спешит.

- Сейчас решение суда находится в стадии исполнения, с подрядчиком работают и судебные приставы, и Гостройзаказчик, - отметила Елена Запруднова.

Интересно, что сроки по ремонту подрядчики нарушали и в других учебных заведениях, но это не помешает приступить к учебе 1 сентября: к этому времени завершат все недоделки, кроме отдельных помещений, куда у детей нет доступа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суздальский индустриально-гуманитарный колледж ждет переезд, но не раньше 2023 года

В областной администрации прорабатывают вопрос переезда с улицы Шмидта Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа. Эта идея родилась в рамках совещания, посвященного подготовке города-музея к празднованию своего 1000-летнего юбилея. Однако на практике выселить колледж в ближайшее время не получится.

- Это единственное учебное заведение в Суздале и Суздальском районе, которое обучает рабочим профессиям и специальностям. Там учится более 600 детей. Одномоментно переехать они не могут, как не можем и мы закрыть его. Возможен переезд в другое место частями к 2023 году, - отметила Елена Запруднова.

Планируется, что в первую очередь переедут производственные мастерские, где учатся ремонтировать автотранспорт, а также трактористы и сельскохозяйственники. В селе Кибол для них построен ангар. А за основным корпусом колледжа хотят возвести пристройку, где появятся новые классы. Но сделать это смогут только к концу 2023 года.