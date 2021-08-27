Ночь кино во Владимире: «Конек-Горбунок» покажут везде

Кадр из фильма "Конек-Горбунок".

28 августа ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. Открытые кинотеатры, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции, мастер-классы, киновикторины, встречи с актерами и показы известных фильмов.

Викторины и мастер-классы в библиотеках

Интересную программу подготовили в областной библиотеке для детей и молодежи. Мероприятия пройдут сразу в двух корпусах.

В 9 часов открытие акции пройдет в библиотеке на улице Мира, 91. До 11 часов там можно увидеть фильм «Конек-Горбунок», а потом его обсудить.

С 11 до 11.30 состоится знакомство с популярными фильмами-сказками Александра Роу.

С 12 до 14 часов можно будет увидеть и обсудить фильм «Пальма».

В 13.30 и в 16 часов пройдет мастер-класс по созданию конька-горбунка.

С 14.15 до 16.15 — просмотр и беседа по фильму «Огонь».

С 16.30 до 17.30 состоится музыкальный вечер, посвященный истории музыкальных композиций российского кинематографа.

В течение дня будет работать выставка книг, посвященных собакам, экспозиция по экранизированным книгам, выставка-загадка для детей младшего школьного возраста, пройдет викторина по детским книгам, которые были экранизированы. Также детей ждут пазлы, электронная викторина, книжная выставка сказок-мультфильмов и экспозиция, посвященная Ершову.

А еще, читателей, пришедших в библиотеку в образе героя фильма или сказки, ждет фотосессия и приятный сюрприз.

В 10 часов на проспекте Строителей, 23 зрители посмотрят фильм «Огонь». В 11 и 15 часов пройдут мульт-викторины, которые позволят проверить знания советской мультипликации.

Кадр из фильма "Огонь", который стал вторым по популярности в этому году.

В 12.15 начнется лекторий об истории российского кино тележурналиста, доцента кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ВлГУ Светланы Говердовской с обсуждением немого черно-белого фильма Якова Протазанова «Аэлита» и фильма Бориса Барнета «У самого синего моря».

В 13 часов и 16.30 состоится киноквиз на знание фильмов отечественного кинематографа.

В 15.30 - интерактивная игра и мастер-класс по рисованию по книге Ершова «Конек-горбунок».

В 16.15 состоится просмотр фильма «Конек-Горбунок», а после этого, в 18.30 — фильма «Пальма».

В течение дня будет работать выставка книг, посвященная истории российского кино, выставка книг отечественных и зарубежных писателей, по которым были сделаны самые известные российские экранизации.

Короткометражки в усадьбе Храповицкого

Владимиро-Суздальский музей-заповедник является неизменным участником всероссийской акции. В этом году «Ночь кино» пройдет на трех площадках.

В «Палатах» в 18 часов состоится творческая встреча с Народным артистом Юрием Назаровым и актрисой театра на Таганке Полиной Нечитайло.

В визит-центре усадьбы Храповицкого в 18 часов начнется показ серии короткометражных фильмов режиссера Ивана Соснина «Иваны, помнящие родство». В основе сюжетов – размышления вахтовика Ивана, который преодолевает более 9 тысяч километров, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории о жизни, о любви, надежде и вере.

На территории Суздальского Кремля в 20 часов под открытым небом зрители увидят… угадайте какой фильм? Точно, «Конек-Горбунок»!

Все в кино

В развлекательном комплексе «РусьКино» также можно будет посмотреть фильмы. В большом зале в 18.30 пройдет все тот же «Конек-Горбунок», в малом зале в 20.30 - «Пальма». Вход свободный. Количество мест ограничено. Пригласительные билеты можно взять в кассах кинотеатра.