С 1 сентября в Пиганово вновь начнут принимать плановых больных

. Фото: Иван МАКЕЕВ

26 августа на очередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом во Владимирской области, прозвучала радостная новость для тех, кто ждет не дождется, когда ему окажут плановую медицинскую помощь. Одним ковидным госпиталем в регионе станет меньше.

Регион среди стабильных

Речь идет об областном центре специализированных видов медицинской помощи в Пиганово. С 16 августа здесь уже не принимают пациентов с коронавирусом. Сейчас центр готовят к возвращению к нормальной жизни – дезинфицируют и переформатируют под свои направления. С 1 сентября врачи вновь сконцентрируются на плановых больных по своему профилю.

Напомним, что центр в Пиганово известен, в первую очередь, врачами, лечащими врожденные и приобретенные патологии опорно-двигательного аппарата, заболевания позвоночника и центральной нервной системы.

Возвращение к нормальной жизни центра в Пиганово связано с тем, что в регион сейчас вошел в стадию стабильной динамики по коронавирусу. Роста заболеваемости нет. В итоге, за последнюю неделю число коек снизилось на 200 штук (сейчас в регионе развернуто 1692 койки под Covid-19). И из них занято лишь 68 процентов.

- Впрочем, есть у нас районы, где число занятых коек близится к ста процентам, - рассказали в департаменте здравоохранения региона. – Такая ситуация у нас, к примеру, в Собинской райбольнице. 95 процентов коек занято в Меленковской райбольнице, 94 процента – в Гороховецком районе, 92 – в Ковровском.

В связи с этим пока другие госпитали не возвращают к старому формату. В том числе «ковидным» остается и ОКБ, открытия которого уж точно ждут многие.

Вакцинация от всего

Собственно у чиновников, один ответ на все вопросы – «надо прививаться». Хотите прежней жизни – прививайтесь, хотите нормально отдыхать – прививайтесь, работать – прививайтесь. И это оправдано.

Дело в том, что Владимирская область, хоть и не показывает динамики к росту заболеваемости коронавирусом, но и тенденций к снижению тоже не проявляет. При этом коэффициент распространения заболевания у нас выше, чем по стране – 0,99 против 0,95.

- А 160-180 случаев ежедневно для нашего региона – все-таки многовато, - сказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Тем более, что впереди 1 сентября. А это время когда дети вновь массово идут в школы, студенты возвращаются в вузы, а люди возвращаются из отпусков. И ежегодно именно после 1 сентября мы получаем вспышки заболеваемости по многим заболеваниям. Теперь к ним добавился ковид.

Кстати, о возвращении из отпусков. В Роспотребнадзоре напоминают, что те, кто не имеет сертификата о вакцинации, по возвращении во Владимирскую область с курортов или командировок обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест. Иначе протокол. За прошлую неделю, например, составили 14 протоколов на тех, кто не сдал тест, по 22 ранее составленным вынесли решения, оштрафовав владимирцев в общей сложности на 165 тысяч рублей.

Чиновники уверяют, что проблем с вакцинацией теперь нет. Людей уже немного, очередей нет, да и вакцины поступило достаточно. В период с 19 по 25 августа в регион завезли 46 400 доз «Спутника», 44 116 доз «Спутник Лайт» и 780 доз «Ковивака».

КСТАТИ

Польза от ковида

Единственный пока плюс, выявленный от пандемии – снижение числа кишечных заболеваний и пищевых отравлений. Так, этим летом на курортах России их число уменьшилось на 40 процентов. Специалисты связывают это с тем, что у людей выработался рефлекс – постоянно мыть руки по приходу домой или на место работы. А чистые руки – залог здоровья.