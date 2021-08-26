Владимирское "Торпедо" проиграло первый матч в групповом этапе кубка России из-за судейской ошибки

Момент, когда "Камаз" вышел вперед. Кадр из трансляции.

25 августа владимирское "Торпедо" проводило свой первый матч в элитном раунде кубка России по футболу (раньше это была стадия 1/16 финала). С этого момента в борьбу за кубок вступают команды Премьер-лиги и ФНЛ. И теперь, так как команды разбиты на группы, надо сыграть не один матч, а два. Первую игру владимирцы проводили дома против клуба из ФНЛ - "Камаз" из Набережных Челнов.

Владимирские болельщики подготовили шикарный перформанс. Кадр из трансляции.

Скажу честно, до 85-й минуты я не знал, что писать про матч. Да, моменты были, но их было не много. В основном, игроки бодались в середине поля. Однако концовка неожиданно стала горячей. И виной тому одно судейское решение, сильно повлиявшее на результат.

Вообще матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. Однако я говорю вовсе не о пропущенном голе, который вызвал бурю возмущений у владимирских болельщиков. Гол был, конечно, спорный, но в целом забит по правилам. Подискутировать можно было лишь о том, правильно ли был введен мяч из аута. Несколько раз прокрутив момент, я так и не пришел к какому-то решению. Гол, кстати, у "Камаза" забил Владислав Игнатенко.

Гостей поддерживали трое болельщиков. Кадр из трансляции.

А вот что точно повлияло на игру, так это событие уже после пропущенного от челнинцев мяча. В добавленное время Владимир Победимов из "Торпедо" навесил в штрафную. Игрок гостей выбил мяч, причем всем на поле и на трибунах показалось, что сделал он это рукой. Болельщики стояли на ушах, комментатор матча и по совместительству пресс-атташе клуба Владимир Никольский вспоминал предыдущие судейские скандалы во Владимире, а вот судья просто не обратил внимание на момент и вскоре дал свисток. Я же сразу стал просматривать повтор момента, благо возможность была.

А это момент с рукой. Кадр из трансляции.

И понял, что игра рукой действительно имела место. А ведь если бы судья назначил пенальти в ворота гостей, счет мог стать равным. А это уже точно одно очко, что на стадии короткого группового этапа стратегически важно. Впрочем, на повторе так же видно, что вряд ли судья ошибался сознательно. Момент для него был закрыт игроками. Но "Торпедо" это не особо поможет.

Особенно обидно, что на матче был своеобразный аншлаг. Нет, большая спортивна арена "Торпедо" не была заполнена полностью. В условиях ковида это не реально. Однако все билеты (а это более 1100 штук) были распроданы чуть более чем за час. Когда последний раз вокруг игры владимирских футболистов был такой ажиотаж?

Теперь торпедовцам нужно готовиться к следующей игре в кубке. Она состоится где-то через месяц - 22 или 23 сентября. Во Владимир приедет клуб Премьер-Лиги "Урал". И это будет еще масштабнее.