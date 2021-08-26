Для уборки Владимира приобретут шесть тракторов и три газонокосилки

. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Депутаты владимирского горсовета на очередном заседании решили ряд финансовых вопросов. Так, благодаря тому, что в городскую казну поступило более шести миллионов рублей, улучшить жилищные условия смогут еще больше владимирцев. Пока жилищные субсидии на приобретение жилья получили двенадцать семей городских бюджетников – на это выделили семь миллионов рублей. Теперь еще почти 3,6 миллиона позволят переехать в новые квартиры еще шести семьям. Также почти два с половиной миллиона рублей пойдут на индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей – благодаря им бесплатные участки земли на строительство получат еще три владимирские семьи. А 21 семья из областной столицы уже получили участки в этом году.

Также депутаты одобрили приобретение для города новой коммунальной техники для уборки города. В планах купить в лизинг для казенных учреждений, занимающихся уборкой в Ленинском, Октябрьском и Фрунзенском районах, три бортовых автомобиля «УАЗ» и шесть тракторов «Беларусь» со сменным навесным оборудованием: шестью погрузчиками, шестью гидроповоротными отвалами, шестью щеточными механизмами, тремя прицепами и тремя газонокосилками. За технику придется в этом году отдать 7,8 миллиона (их найдут благодаря увеличению доходов бюджета, в том числе налоговых), в следующем – десять миллионов, а в 2023 году – девять миллионов рублей. Но депутаты эти траты одобрили: мол, имеющаяся техника изношена, а новая нужна, чтобы главы районов могли оперативно реагировать на все замечания жителей и устранять недостатки, а то горожане жалуются на некачественную уборку, а им говорят, что техники нет.

Кроме того, два миллиона 292 тысячи рублей из областных дотаций потратят на подготовку к предстоящим осенним выборам. На эти деньги в администрации решили закупить сейфы для участковых избирательных комиссий. Большую часть этой суммы – полтора миллиона – выделят управлению образования – просто потому, что основная масса избирательных участков расположена в школах. Еще 311 тысяч на сейфы потратит городское управление культуры, а 498 тысяч – МКУ «Управление административными зданиями администрации города Владимира».