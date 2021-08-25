Политика как искусство: владимирские активисты партии «Новые люди» вернулись со съезда-перформанса

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В минувшее воскресенье почти 2 500 сторонников и активистов партии «Новые люди» собрались в Москве, чтобы доказать, что политика может удивлять. Предвыборный съезд прошел в формате политического перформанса, на котором не только представили программу партии, но и дали возможность выступить любому желающему.

— Во Владимирской области существует много проблем, на которые местные власти почему-то закрывают глаза. Люди стараются своими силами изменить ситуацию, но, к сожалению, им просто не хватает ресурсов. Например, под Киржачом есть деревня, жители которой остались без электричества, потому что деревья повредили провода. В администрации об этом знали, но ничего не делали. А когда мы подключились, помогли собрать подписи и составить коллективное обращение, дело сдвинулось с мертвой точки, — рассказал кандидат в депутаты Госдумы Кирилл Меньшиков.

Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева согласна с владимирскими активистами. Только за три месяца она побывала в 25 регионах, где узнала от людей, что местная власть по-прежнему не торопится решать проблемы.

— Мы придем в Госдуму и принесем туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего с вами парламента. Потому что парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, «Новые люди», разрушим эту монополию. Потому что за нами реальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти, — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Привычных трибун в зале не было: выступающие говорили с небольших платформ, подсвеченных лучом прожектора. Это подчёркивало, что в партии все равны.

— Мы вступаем в завершающую стадию избирательной кампании. Сегодня мы приняли программу партии «Новые люди». Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, — заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.