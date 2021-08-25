На дорогах Владимира стало меньше водителей-нарушителей и ДТП

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Несмотря на то, что некоторые автолюбители жалуются на большое количество пробок, каждодневные мелкие аварии то там, то тут, и даже на «прыгающих под колеса» пешеходов, официальная статистика говорит сама за себя: аварий во Владимире стало меньше.

На «зебре» теперь безопаснее

На заседании одного из комитетов владимирского Горсовета врио начальника городского отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александр Кузин заявил, что в первом полугодии 2021 года в столице региона случилось 197 аварий с пострадавшими. К сожалению, 15 человек в них погибли и 261 получил травмы. Однако число таких аварий по сравнению с прошлогодними цифрами за то же время снизились более чем на четверть.

Еще один положительный момент — снизился так называемый «показатель тяжести последствий от ДТП». Сухая статистика ГИБДД говорит, что если год назад в регионе он составлял 5,6 погибших на сто пострадавших, то теперь эта цифра составляет 5,4. Для примера — по области этот индекс еще выше — 8,5.

Другая хорошая новость — стало меньше аварий, в которых принимают участие дети. Правда, тут улучшение не такое значительное – всего на одно ДТП. В этом году произошло 24 дорожнo-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, раньше было 25.

А вот чего стало значительно меньше, так это ДТП с участием общественного транспорта: за прошедшие полгода их произошло всего 13 против 34 за тот же период в прошлом году, причем почти вдвое снизилось количество аварий по вине водителей.

Наконец, еще одна позитивная цифра зафиксирована в области ДТП с пешеходами — их тоже стало меньше. Всего за полгода во Владимире случился 61 наезд на человека, 6 человек погибло, 57 получило травмы. Год назад подобных происшествий было на четверть больше, при этом погибло 13, а был ранен 71 человек.

Людей на «зебре» тоже стали меньше сбивать — с 41 до 33 снизилось число ДТП на пешеходных переходах. Погибших в них оказалось в два раза меньше, чем год назад.

«Теплое» полугодие

Неужели во Владимире водители повысили дисциплину? Как полагает наш автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев, причина улучшения дорожной ситуации в областном центре связана с несколькими факторами.

- Во-первых, немного стала улучшаться дорожная инфраструктура в городе, хотя и недостаточно. Например, «приподнятый» переход у нас только один, на Судогодском шоссе, теперь лежачие полицейские появились и на Большой Московской, но этого пока мало, - полагает Ерофеев. - Было бы неплохо устанавливать у переходов информационные таблички, чтобы пешеходы помнили, что они тоже участники дорожного движения и обязаны убедиться, что их пропускают.

Второй момент: люди банально стали привыкать к вечным пробкам и заторам, и уже не спешат так, как спешили раньше.

- Водители свыклись с нынешними реалиями, когда на целом ряде городских дорог происходит постоянная перегруженность: люди просто поняли, что лучше спокойно доехать, никуда не спеша, и не нарушать правила, чтобы не провоцировать аварийные ситуации, - говорит Евгений Ерофеев.

Наконец, третий фактор еще проще — данные ГИБДД приводились за «теплое» полугодие, в котором традиционно число аварий несколько ниже, чем зимой.

Однако, по словам нашего эксперта, пока говорить о тотальном росте уровня правосознания не приходится — нарушителей все-таки на владимирских дорогах достаточно. К сожалению, здесь масла в огонь подливают и «очаги напряженности», разбросанные по городу.

- Самое проблемное место — это Пекинка. Например, после регулировки светофора на Содышке два месяца назад там стало значительно хуже. Кроме того, пробки при выезде в сторону Богослово и при въезде из Юрьев-Польского во Владимир давно говорят о необходимости строительства Северного обхода, - говорит Ерофеев. - Два поворотных кармана на этих участках организованы очень плохо, и давно пора делать двухуровневые развязки, чтобы решать проблему с трафиком.

Наконец, не решается всем известная проблема с железнодорожным переездом в районе Точмаша при выезде из Доброго по утрам и, наоборот, — при поездке в Доброе по вечерам, когда пробки копятся в районе поворота на улицу Погодина из-за «отжившего» светофора у фабрики Победы.

- Отдельно стоит отметить поворот на Радужный на Судогодском шоссе, где выезд организован через три полосы скоростной магистрали, - резюмировал Ерофеев.

И это далеко не полный список того, что нужно исправить на дорогах города. Возможно, когда получится устранить хотя бы часть из этих «болевых точек», аварийность во Владимире станет еще меньше.

КОНКРЕТНО

Что касается причин аварий, то 32 серьезные аварии случились из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков, 26 по причине несоответствия скорости дорожным условиям, столько же аварий произошло по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов. Еще одним фактором, повлиявшим на аварийность, стало несоблюдение дистанции — таковых ДТП случилось 20, а также 15 раз водители выезжали на встречную полосу, а пешеходы 11 раз переходили улицу в неположенном месте.

- По вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования произошло 17 ДТП (в аналогичном периоде 20), - сообщил Александр Кузин.