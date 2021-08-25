В парке «Дружба» поселились деревянные медведи, коты и совы

. Фото: Виктория СУХОВА

В парк «Дружба» приходят гулять с детьми жители не только Юго-Западного района, но и жители Доброго. Здесь есть все для хорошего и разнообразного отдыха: карусели, несколько батутов, прокат инвентаря. Каждые выходные проходят концерты, спортивные и развлекательные мероприятия.

А недавно в парке появилось сразу несколько скульптур из дерева. Пойдешь направо — встретишь мишку, который будто ждет, что его угостят медом. Чуть дальше, под деревьями спрятались грибы — белый, два мухомора и смотритель гриб-лесовичок.

. Фото: Виктория СУХОВА

Прямо пойдешь — встретишь двух котов, сидящих на лавочках. Один из них сытый и явно довольный жизнью, второй — как будто напуган, что у него отберут сосиски. Ну, прямо-таки Ох и Ах из одноименного мультика.

. Фото: Виктория СУХОВА

Налево пойдешь — к кассе попадешь. Там посетителей встречает сова и три персонажа на пенечке — два медведя и филин.

Все скульптуры надежно прикреплены к скамейкам, поэтому за безопасность детей можно не беспокоиться. Деревянные скульптуры — дело рук художника парка.

- Парк наш детский, мы хотим, чтобы детям было интересно сюда приходить. Мы уже давно хотели как-то украсить парк, и вот когда к нам в коллектив пришел новый художник, мы решили воплощать идею в жизнь. Тем более что ему самому интересно работать над новыми скульптурами, - сказала директор парка Ольга Чапурина.

. Фото: Виктория СУХОВА

Сейчас художник работает над новым арт-объектом, который будет готов в сентябре. Но что это будет, держат в секрете. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем услышать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Гусь-Хрустальном обитает Максим Горыныч

Новый сказочный персонаж облюбовал Гусь-Хрустальный. 12-метровый Змей Горыныч, которому дали имя Максим, поселился в парке «Сказка». Создал его краснодеревщик Игорь Володин. У каждой из голов своя эмоция, например, та, которая обращена к Илье Муромцу, выражает удивление. На Змее Горыныче можно посидеть, полазать, а затем сделать памятное фото. Ради безопасности автор решил не делать опасных элементов, например, шипов на шее, о которых он первоначально задумывался. Поэтому родители могут не беспокоиться о детях.

Кроме того, в парке можно увидеть Бабу-Ягу с котом, Водяного, Емелю со щукой и Богатыря. В этом году в парке обещают установить еще один объект – входную группу по мотивам сказки Колобок.