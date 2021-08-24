Во Владимире торжественные линейки 1 сентября вновь пройдут не для всех

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До нового учебного года осталась всего неделя. Родители уже собрали рюкзаки, купили форму и начинают думать, как развлечь свое чадо 1 сентября после линейки.

Что же до Дня знаний в школах, то из-за коронавируса он вновь пройдет с ограничениями. Благо, ужесточения правил не планируется.

- Ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, поэтому никаких новых жестких ограничений мы вводить не планируем. Однако провести торжественные линейки для всех пока не получится. Будем придерживаться правил прошлого года — каждая школа придумывает свой план проведения праздника. Кто-то будет проводить в классах, кто-то на улице. Но скажу сразу, родителей на линейках быть не должно, так же как и соединения классов, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.

- Надеемся, что линейки будут, тем более что они чаще всего проходят на свежем воздухе, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Возможно, будет разведение по классам, чтобы дети не пересекались. Решать будет руководитель, но я думаю, что они сами захотят порадовать детей, особенно тех, кто идет в первый раз в школу, - сказала Елена Малик, начальник городского управления образования.

Сейчас в школах как раз идет обсуждение формата линеек. Например, 46-я школа в Коммунаре впервые откроет свои двери для учащихся, естественно без праздничных мероприятий не обойдется.

- Везде пройдут классные часы, в школе состоится ярмарка возможностей. А вот что касается торжественной линейки, то пока неизвестно. В каком формате она будет. Ждем распоряжения от учредителя, - сказал директор школы Евгений Алексеенко.

В 36-й школе решили пойти по прошлогоднему сценарию и устроить торжественную линейку для нескольких классов — первоклашек и, скорее всего, для выпускников.

- Мы основываемся на документе Роспотребнадзора, который гласит, что все ограничения действуют до конца этого года. Поэтому как раз сейчас с учителями решаем, как все будет происходить 1 сентября, - рассказала Елена Кувшинова, директор учреждения.

Всего в новом учебном году в школу пойдут 39 184 ребенка, это на 900 человек больше, чем в прошлом году. Первоклассников тоже прибавилось на 126 учеников. За парты сядут 4 427 ребенка.