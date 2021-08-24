Во владимирских школах к 1 сентября не хватает 130 педагогов

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В областной столице заканчивают подготовку к новому учебному году. Все городские школы комиссия признала готовыми, на их приведение в порядок к 1 сентября администрация выделила 127 миллионов рублей. В школах за лето появилось 600 новых окон – как отмечают в управлении образования, таких масштабных работ раньше никогда не было. До этого заменили все окна в детских садах. Также этим летом перекрыли двенадцать крыш и положили новый асфальт около образовательных заведений.

- Кроме того, покупалась новая мебель, ремонтировались кабинеты. В этом году более 39 тысяч детей пойдет в школы, это на 887 больше, чем в прошлом году, в том числе 4427 первоклассников, которые впервые узнают, что такое школы. Откроется в этом году новая школа в микрорайоне Коммунар – это совершенно особое учреждение в масштабах области, просто удивительно, какие будут возможности у детей в этой школе, - рассказала директор управления образования администрация города Владимир Елена Малик.

Привьют 60% учителей

Чиновники от образования надеются, что дистанционного образования не будет, хотя и готовы к нему. Но все коронавирусные ограничения сохранятся, в том числе разведение потоков детей, запрет на посещение школы родителями и ежедневное измерение температуры. Кстати, избежать ухода на дистанционку поможет и вакцинация педагогов. Как обещают в управлении образования, к 1 сентябрю удастся привить 60% учителей. Ежедневно во Владимире прививают 60 педагогов централизованно, в медкабинете одной из школ. На прошлой неделе вакцинация проходила в школе №1, на этой неделе – в школе №6. Также часть педагогов делает прививки по месту жительства. Необоснованных отказов от вакцинации среди учителей нет – большинство из них готовы привиться от новой инфекции.

- Есть медотводы, каждый из которых подтвержден. Мы никого не заставляем, мы со всеми пытаемся разговаривать, но вообще педагоги – самые дисциплинированные сотрудники, которые понимают свою ответственность перед детьми. Нам и не приходится никого заставлять, - отметила Елена Малик.

При этом в управлении образования отмечают, что дистанционное обучение не помешало многим детям пройти программу и получить хорошие знания.

- Мой сын как раз из тех, кто в восьмом классе учился дистанционно, а в девятом хорошо сдал ОГЭ. Я не вмешивалась в этот процесс, только переживала. Детям, которые замотивированы, которые и так всегда учатся, это не помешало. С детьми, которым родителям приходилось им помогать, на них легла дополнительная нагрузка, - отмечает Елена Малик.

Формы не будет?

Обязательной формы с сентября как не было, так и не будет. В большинстве школ в уставе просто прописан определенный стиль, которого обязаны придерживаться ученики. Но в некоторых учебных заведениях все же предусмотрена форма.

- Никто, ни один руководитель не может заставлять родителей приобретать форму конкретной марки, в конкретном магазине. Даже если в уставе школы прописаны синие брюки, если ученик вдруг пришел в школу в черных, его никто не должен за это выгонять, - подчеркнула Елена Малик.

Телефоны в школах тоже не могут запретить по инициативе администрации заведения.

- Во многих школах на родительских собраниях пришли к решению, что перед началом урока дети сдают телефон классному руководителю, а потом забирают. Но не школа это решает, а именно родители, - говорит Елена Малик.

Ищут педагогов

К новому учебному году не хватает 6% педагогов – 130 человек нужны в 50 городских школ. Чаще всего требуются учителя иностранных языков и некоторые предметники – истории, русского языка, математики, физики и физкультуры. При этом молодые специалисты охотно приходят учить детей.

- Кадровый вопрос сейчас перетек из того состояния, что не приходят молодые специалисты, как было раньше, в разряд того, как нужно работать с кадрами. Молодые люди идут в школы. И если руководитель заинтересован, чтобы молодой человек остался, он дает ему и часы, и помогает ему в вопросах аттестации, и мотивирует его на участие в различных конкурсах. Когда в коллективе хорошо, тогда туда и хотят идти, - отмечает начальник управления.

При этом средняя зарплата учителя в регионе сейчас – 31 с половиной тысячи рублей. Но у опытных педагогов с высшей категорией и званием она может быть и 50 тысяч, а у молодых специалистов едва дотягивает до двадцати или даже меньше – в зависимости от того, сколько ему часов дадут. При этом чиновники считают, что нельзя назвать зарплату владимирских педагогов низкой.