Клады и могильники Владимирской области теперь можно найти на карте

. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

На этой карте в общей сложности нанесены более 42 с половиной тысяч объектов, а разрабатывали ее семь лет. Сейчас база данных содержит информацию о самых разных памятниках археологии – городищах, курганах, грунтовых могильниках, селищах, стоянках, каменных изваяниях, наскальных изображениях, культурных слоях и иных объектах, которые археологи исследовали на территории нашей страны в послевоенное двадцатилетие и в 2009–2014, 2019 годах. Электронная карта постоянно пополняется: в базу добавляют данные об археологических объектах, обследованных в 1966–2007 и 2015–2021 годах.

Владимирская область представлена на карте всеми районами, причем подробно расписаны результаты археологических раскопок, проводившихся в регионе. Ожидаемо лидером стал Суздальский район, где насчитывается более двухсот археологических памятников, в основном – селища. Так на территории района можно найти семь городищ, 15 курганных могильников, 154 селища, одно обычно и одно городское поселение, 20 местонахождений, два монастыря и два храма. Три памятника археологии относятся к Бронзовому веку, девять – к Железному, 190 – к эпохе Средневековья, 24 – к Новому времени (XVII-XVIII векам), три – к Новейшему времени, у остальных эпоха не указана.

Карта

На втором месте в регионе по числу археологических памятников – Вязниковский район. Там 71 памятник археологии, причем большая часть из них (40) относится к Каменному веку, 13 – к Бронзовому, а два – к Железному. Третье место по числу археологических достопримечательностей разделили Муромский и Александровский районы – по 52 памятника археологии, правда, еще шесть дополнительно выделяют в Муроме. В Александровском районе есть как разнообразные могильники, так и стоянки, поселения, городища, а большинство находок (39) относится к Средневековью, но есть и находки Каменного века – их 17. Примерно такая же картина и в Муромском районе, только там Средневековья немного больше – 41 объект, а Каменного века меньше – всего три.

В самом Владимире памятников археологии всего 19: четыре стоянки, два курганных могильника, десять селищ. Одно городское поселение, одно укрепление и один храм, а относятся большинство из них к эпохе Средневековья. А меньше всего памятников в Селивановском и Кольчугинском районах – 12 и девять. При этом в Судогодском районе в последние десятилетий насчитали 13 памятников археологии: по одному городищу и стоянке, четыре курганных могильника, четыре селища два поселения и один археологический памятник, а в Собинском – аж семнадцать.

- Карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России "невидима" – ее составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить все богатство археологического наследия нашей страны и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем свое прошлое. Карта предназначена как для специалистов, так и для всех интересующихся историей и археологией. Археологи и историки смогут пользоваться ей как рабочим инструментом для сбора статистики, хронологических и типологических построений. Например, в ней можно задать необходимые параметры и посмотреть, сколько зафиксировано памятников бронзы или городищ железного века – и карта покажет, сколько таких памятников в выбранном регионе. Она может быть полезна преподавателям истории, студентам, школьникам и сотрудникам органов охраны памятников, так как содержит подробные сведения об объектах археологического наследия на территории нашей страны, – отметила руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова.