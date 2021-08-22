За гибель пассажирки «Владимирпассажиртранс» заплатил дважды

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На днях судебные приставы взыскали 400 тысяч рублей с троллейбусного парка Владимира за ДТП 2018 года. Пострадавшим в нем был признан житель Курска. Причем оказалось, что это уже не первый иск, поданный к «Владимирпассажиртранс» по этой аварии.

Дела минувших дней

Трагическое происшествие с участием троллейбуса №8 случилось 14 мая 2018 года на улице Гагарина. Как сообщили тогда в областном главке полиции, около полудня в районе автобусной остановки женщина 1949 года рождения попыталась запрыгнуть в салон отъезжавшей «восьмерки», но в результате упала и попала прямо под колеса троллейбуса.

При этом машина проехала по женщине задним правым колесом, в результате чего та скончалась до приезда «скорой помощи».

Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В сентябре того же года суд вынес приговор женщине-водителю. Как было установлено в ходе судебного заседания, пенсионерка не успела запрыгнуть в троллейбус, при этом ей зажало руку дверьми. А когда машина тронулась, женщина попала под колеса.

Вместе с тем, как следует из приговора, водитель троллейбуса пыталась оказать помощь пострадавшей, сама вызвала «скорую», а уже во время следствия и суда полностью признала вину, раскаялась и даже частично возместила ущерб семье погибшей. Тогда водителю троллейбуса дали 1 год и 2 месяца колонии-поселения.

Казалось бы, история на этом закончилась, однако с этим оказались не согласны сыновья погибшей женщины. Собственно, именно один из сыновей женщины добился от суда моральной компенсации в 400 тысяч рублей. Как следует из судебного решения Ленинского районного суда Курска, мужчина обратился с иском к «Владимирпассажиртранс», потребовав взыскать в его пользу 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, плюс судебные издержки. В результате суд частично удовлетворил этот иск, взыскав с троллейбусного парка Владимира те самые 400 тысяч.

Исполнением этого решения занималось управление федеральной службы судебных приставов Владимирской области.

- Исполнительные документы поступили из Ленинского районного суда города Курска. Организация-должник в кратчайшие сроки в добровольном порядке погасила долг в полном объеме, - рассказала официальный представитель УФССП России по Владимирской области Екатерина Горелик.

- В данном случае мы приняли принципиальное решение, и не стали оспаривать сумму, определенную решением суда, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Неизвестный иск

Оказалось, что это лишь половина всей истории. Согласно сведениям Курского областного суда, решение, принятое на суде, было обжаловано в порядке апелляции и рассмотрено областным судом в июне 2021 года. Апелляцию подавал «Владимирпассажиртранс», который, кроме прочего, указал, что сын погибшей потерпевшей с матерью не проживал, и даже не был признан по делу потерпевшим.

Оказывается, в качестве потерпевшей стороны тогда выступал его старший брат, который и жил с матерью во Владимирской области.

«Решением Октябрьского районного суда (города Владимира — Авт.) старшему брату была взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей», - говорится в апелляционном определении Курского облсуда.

В январе 2019 года Октябрьский райсуд Владимира действительно рассмотрел и вынес решение точно по такому же иску, но поданному другим сыном погибшей. Мужчина требовал один миллион рублей, но суд присудил в его пользу 400 тысяч. Таким образом, стало понятно, что судебным приставам в нынешнем августе пришли документы по иску младшего брата.

Примечательно, что и в этом случае «Владимирпассажиртранс» подавал апелляцию во Владимирский областной суд, однако вторая инстанция, как и в случае с Курском, оставила решение в силе.

Таким образом, за гибель пожилой женщины муниципальный троллейбусный парк выплатил по 400 тысяч рублей каждому ее сыну. И не забывайте про судебные издержки.

Кстати, «Владимирпассажиртранс» обращался даже в третью инстанцию — в последний раз первый кассационный суд общей юрисдикции пересматривал решение, принятое в пользу сына из Курска. На днях эта жалоба была оставлена без движения из-за обнаружившихся недостатков. «Владимирпассажиртрансу» дали срок на их устранение до 3 сентября 2021 года, однако в мэрии Владимира настаивать на пересмотре дела, похоже, больше не планируют.