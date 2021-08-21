Елена, Услада и Орлик: топ сортов яблонь, подходящих для Владимирской области

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сложно представить настоящий русский сад без яблонь. В этом году в регионе небывалый урожай яблок. Плодами угощают друзей, соседей, продают на остановках.

Совсем скоро начнется осенняя посадка плодовых деревьев, а, значит, пора определиться, какие яблоки на столе хочется увидеть.

– В наше время существует примерно десять тысяч сортов и видов яблонь. Плоды отличаются друг от друга не только вкусом и внешними данными, но и степенью стойкости к разным природным условиям. Поэтому всегда принимайте решение в пользу районированных видов, – советует Яна Балахнина, начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области. – Погодные условия нашего региона характеризуются достаточно холодными зимними месяцами и жарким, со средним уровнем осадков, летним периодом. Поэтому для нашей территории подойдут сорта яблонь для климатической зоны Подмосковья: довольно устойчивые к заморозкам и с иммунитетом к заболеваниям.

По срокам созревания яблоки делят на три вида: летние, осенние и зимние.

Соки и пюре из летних яблок

Яблоки, созревающие в июле-августе, хранятся плохо. Из такого урожая хорошо делать соки, фруктовое пюре, зефир, мармелад.

Для посадки хорошо подходит белорусский сорт «Елена». Деревца невысокие, относительно зимостойкие, скороплодные. Яблоки в меру ароматные, кисловато-сладкие.

Еще один подходящий сорт - «Яблочный спас». Золотистые плоды с малиновыми полосками поспевают в середине августа и весят 190-225 граммов. Плоды кисло-сладкие с легким ароматом. Высокие деревья нормально зимуют в нашей климатической зоне и не повреждаются паршой.

Зимостойкие, высокоурожайные яблони сорта «Орловим». Поверхность яблок покрывает красивый темно-розовый румянец. Мякоть не рыхлая, сочная, кисло-сладкая.

Один из старых видов, выведенных в Канаде - «Мелба». Крупный размер и вес плода – до 200 граммов – сделали ее популярной в России. Яблоня прекрасно переживает мороз и хорошо плодоносит.

Чудо селекции — яблоко «Коваленковское» или «Красное сладкое». Главная ценность сорта – красивые крупные яблоки весом 150–200 граммов. Плоды сладкие, с незначительным ароматом. Даже у недозрелых яблок кислинка не ощущается. Дерево скороплодное, высокоурожайное, плодоносить начинает на четвертый год. После непродолжительного хранения яблоки становятся еще более вкусными.

Яблоки по осени считают

Среди яблонь немало сортов, поспевающих в сентябре – октябре. Осенними считаются те из них, которые хранятся не больше двух месяцев. Для посадки в регионе хорошо подходят три сорта: «Услада», «Антоновка» и «Болотовское».

Селекционеры вывели «Усладу» более полувека назад. Первые раз цвести начинает через 5-6 лет. Ежегодно завязываются нарядные красные плоды, которые весят 115-175 граммов. Небольшая, но густая крона требует периодического прореживания, иначе плоды мельчают. Зимостойкость хорошая. Мякоть яблок нежная, с красноватыми прожилками и малиновым ароматом. В ней отмечается повышенное содержание витаминов.

Несмотря на большое разнообразие новых сортов, «Антоновка» прочно удерживается в лидерах. Садоводов привлекает урожайность дерева, повышенная устойчивость к холодам и возбудителям болезней и, конечно, вкусные плоды с неповторимым ароматом. Начинает плодоносить на 7-8 год. Урожаи превышали 500 и даже 1000 кг с растения. Хорошо переносят транспортировку, хранятся 3 месяца. Из яблок этого сорта готовят компоты, добавляют плоды в овощные салаты и квашеную капусту.

Стойкость «Болотовского» к низким температурам довольно высока. К парше и многим иным грибковым инфекциям яблоня имеет генетический иммунитет. Мякоть плодов довольно сочная, вкус кисло-сладкий, с уклоном в характерную яблочную кислинку, ароматный. Считается десертным.

Сочное «Рождественское» и карамельная «Легенда»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и, наконец, зимние сорта яблок. Их плоды снимают с конца сентября по октябрь.

Один из самых популярных сортов Центрального региона - «Легенда». Вкус сладкий, почти карамельный. Деревья этого сорта легко переносят зимние холода и оттепели.

Раннезимний сорт, выведенный на орловской земле - «Рождественское». Яблоки можно есть сразу после сбора или хранить 2-3 месяца. Сочное, от мякоти исходит аромат тропических фруктов. Из недостатков можно назвать частичное опадание поспевающих плодов.

Вкус и польза яблок сорта «Орлик» давно покорили сердца как садоводов-любителей, так и профессионалов. Плоды красивые, средних размеров, с сочной мякотью и плотной кожурой, что делает их пригодными для всевозможных видов переработки и продолжительного зимнего хранения.

В Беларуси был выведен сорт «Алеся». Яблоки снимают с дерева как можно позже. Окончательно поспевает в декабре, а хранить можно до мая. Деревца невысокие, стабильно урожайные, выносливые к мучнистой росе и парше.

До восьми месяцев хранятся яблоки «Имант». Слабоароматные, сладкие с кислинкой. Среднерослые деревья не повреждаются черным раком.

Относительно недавно на рынке появился сорт «Имрус». Вкус у плодов сладко-кислый, с выраженным ароматом. Преимуществами являются высокая сочность и мясистость плодов, за счет которых они вкусны не только в свежем виде, но и в переработке: в джеме, пюре, варенье.

Очень интересный сорт - «Белорусское сладкое». Эти зимние яблоки хранятся до февраля, и в них совершенно нет кислинки. Аромат легкий. Сбор плодов приходится на сентябрь – середину октября.

В Московской области получили сорт «Аркадик». Прекрасно зимует, не страдает от парши. Каждый год, выдавая обильные урожаи, деревца нуждаются в усиленном питании. Мякоть яблок очень сочная и ароматная.

Первое цветение «Брянской» яблони происходит с 3 лет. Каждый год дает обильный урожай, плоды не портятся до конца февраля. Вес сочных яблок 160-295 граммов. К парше у растений имеется генетический иммунитет, однако они восприимчивы к плодовой гнили.