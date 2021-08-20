Власти Владимирской области заявили, что продажи госпредприятий в ближайшее время не планируется

Аркадий Боцан-Харченко.

На днях в ряде СМИ стала появляться информация о том, что в скором времени начнется приватизация ряда государственных предприятий Владимирской области - «ДСУ-3», комбината «Тепличный», «Владимиртеплогаза». Эти мысли возникли не на пустом месте. Дело в том, что исполняющий обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Игорь Лапин выложил на всеобщее обсуждение законопроект «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Это и стало поводом говорить, что скоро ведущие госпредприятия попадут в частные руки.

В итоге, 19 августа онлайн-брифинг провел первый заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко, ответственный за разработку данного закона. Он рассказал, что происходит с законопроектом сейчас и планируется ли приватизация «ДСУ-3», «Тепличного» и «Владимиртеплогаза».

- Во-первых, у нас по-прежнему действует мораторий на приватизацию госимущества, - заявил Аркадий Боцан-Храченко. – Он был введен еще в прошлом году, после того, как в декабре 2020 года был определен порядок приватизации муниципальных предприятий на федеральном уровне. После этого областной закон вступил в противоречие с федеральным, и мы его отозвали из Заксобрания. Последние месяцы законопроект проходил актуализацию, и в июле 2021 года он был вновь внесен на рассмотрение в ЗС. Никакой другой работы в данный момент не ведется, приватизации госпредприятий региона пока не планируется и не может планироваться.

Вместе с тем, власти региона решили снять с должности и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Игоря Лапина. За то, что он раньше времени опубликовал законопроект, ему сделали внушение.

- С 19 августа исполняющим обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Валерий Патанин, - сказал Аркадий Боцан-Харченко.

Напомним, что закон «О приватизации» стал поводом для дискуссии с самого начала его рассмотрения – еще осенью 2020 года. Депутаты ЗС и губернатор Владимир Сипягин буквально схлестнулись между собой из-за того, каким должен быть этот закон, и кто должен контролировать процесс перевода госсобственности в частную. Что, в общем-то, не удивительно, ведь ведущие ГУПы региона занимаются весьма прибыльными видами деятельности – ремонт и строительство дорог, газоснабжение и выращивание овощей и цветов. И за этот лакомый кусок, безусловно, сейчас ведется серьезная борьба.