В Александровской слободе нашли остатки палат Ивана Грозного

Раскоп. Фото музея-заповедника "Александровская слобода"

Александров местные жители иногда называют городом загадок, поскольку до сих пор при раскопках порой неожиданно находят подземные ходы, а пропавшая библиотека Ивана Грозного до сих пор не дает покоя энтузиастам, не теряющим надежды найти ее. Пролить свет на тайны истории помогают археологические изыскания. В музее-заповеднике «Александровская слобода» завершился сезон раскопок, и, как отметила начальник отряда древнерусской экспедиции Эрмитажа Екатерина Турова, результат получился неожиданным.

В поисках утраченного дворца

Фото музея-заповедника "Александровская слобода"

Исследователи стали на шаг ближе к разгадке местоположения дворца Ивана Грозного, переехавшего в Александровскую слободу со всеми домочадцами и двором. Наличие в составе дворцового ансамбля, возведенного по заказу Василия III к 1513 году, разновеликих палат с погребами, подклетами и многочисленными переходами предполагал еще известный историк архитектуры, практик-реставратор с огромным опытом работы Вольфганг Кавельмахер, сотрудничавший с музеем много лет. Более поздние археологические исследования это подтвердили. Исследователи не сомневались, что местные хоромы были вторым по величине и великолепию двором после московского, но, увы, после Смуты и приспособления дворца под монастырские нужды постройки фактически не уцелели. Специалисты древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа не первый сезон ищут ответ на вопрос, где располагались палаты царя и многочисленные хозяйственные дворы? Найти ответ частично помогли раскопки прошлых лет, когда удалось на участке между Покровской и Распятской церковью (бывшая главная площадь «дальней» резиденции) обнаружить остатки Большой (Тронной) палаты, аналога Грановитой, и раскрыть части, предположительно, Столовой палаты. В этом году археологи надеялись обозначить ее угол и определить границы, но за месяц с лишним, пока длились работы, «поймать» его не удалось. Зато обнаружили остатки помещения, примыкавшего к большой палате, и часть заливки фундамента, примыкавшего к углу.

- Мы полагали, и я от этого предположения не отказалась, что наша Большая палата является частью того сооружения, которое располагается под настоятельским домом. Оно было перестроено, но, тем не менее, какая-то часть кладок основания этого дома является частью кладок Большой палаты. Мы заложили раскоп на стыке направлений стены, которая была открыта в прошлые годы, и под прямым углом к стене настоятельского дома. И второй объект мы нашли под конец, это, скорее всего, тоже Грозненское сооружение. Эта кладка имеет овальную форму, и этот овал ориентирован вдоль линии нашей стены. Высказывается очень осторожное предположение, что это один из двух столбов двухмаршевого крыльца. Очень близкое по конструкции крыльцо было в Москве – крыльцо Боярской площадки или так называемое Постельное. Оно хранилось до XVII века, потом было разобрано. Оно не исследовано. Даже московские исследователи мало что могут о нем сказать, поэтому нельзя сравнить нашу находку и их, - рассказала Екатерина Турова.

Европейский след в Александрове

Из нескольких десятков находок этой экспедиции археологи выделяют две: обломок костяной иконки с изображением мужчины и обломок черепицы с чертежом. Исследователи предполагают, что чертеж кровли начертил человек с европейским образованием.

Фото музея-заповедника "Александровская слобода"

- Фрагмент черепицы чрезвычайно ценен и даже уникален. Черепок, на который до обжига, нанесли схему кровли делал человек, который был знаком с европейской чертежной системой. Наш человек в этот период изображал предметы по-другому, а это нормальная схема, которую бы нарисовал современный человек. Поскольку рисунок нанесен до обжига, можно предположить, что кто-то в мастерской объяснял, как это все будет располагаться, - предполагает начальник отряда древнерусской экспедиции Эрмитажа Екатерина Турова.

В грядущем сезоне археологи вновь планируют вернуться в Александров: уже определены примерные крайние точки Большой палаты и намечено место следующего раскопа.