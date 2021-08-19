В Меленках годовалый ребенок упал в пруд и сейчас находится в коме

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Анонимный телеграм-канал «Жизнь мента», позиционирующий себя каналом правоохранительных органов, сообщил о том, что в последние дни произошло сразу два ЧП на водоемах с годовалыми детьми.

«Сразу два несчастных случая случились на водоемах владимирской области с участием детей 2020 года рождения. С одинаковыми диагнозами: утопление и дыхательная недостаточность второй степени. Один ребенок госпитализирован в ЦРБ города Меленки, другой — в ОДКБ Владимира», - говорилось в сообщении.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что информацией по данным инцидентам не располагают, перенаправив в региональный Следком. Однако в Следственном управлении СК России по Владимирской области заявили, что информацию по этому поводу не предоставят.

Тем временем, в ГУ МЧС России по Владимирской области также уточнили, что ЧП с детьми, по крайней мере, по их линии, за последние несколько дней не происходило и официально не фиксировалось.

Однако наш источник в правоохранительных органах региона подтвердил, по крайней мере, один эпизод произошедшего. Речь идет об инциденте в Меленках.

По словам собеседника в погонах, ЧП произошло в минувшее воскресенье на одном из приусадебных участков.

- Мальчик 2020 года рождения приехал вместе с родителями в гости к бабушке. Взрослые были трезвыми, вели себя совершенно адекватно, находились неподалеку. Однако в какой-то момент ребенок оказался в приусадебном пруду, - рассказал правоохранитель.

Взрослые тут же пришли на помощь малышу и вытащили его из воды, однако, к сожалению, ситуация оказалась серьезнее, чем можно было предполагать.

- До настоящего времени ребенок находится в Меленковской ЦРБ в состоянии комы, - резюмировал собеседник.

При этом по словам силовика, врачи дают не самые утешительные прогнозы относительно состояния здоровья пострадавшего мальчика.

Что касается судьбы второго ребенка, то на данный момент о нем никаких сведений не имеется, в том числе о его состоянии.

Вместе с тем, с возвращением в регион жары в областном главке МЧС призывают жителей и гостей Владимирской области быть особенно осторожными, и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, особенно у водоемов.