Жителей Мелехово до конца реконструкции больницы будут возить к врачам на автобусах

Больница в Мелехово

В 2021 году Ковровская районная больница, географически расположенная в поселке Мелехово, будет закрыта на масштабную реконструкцию. Местные жители высказали справедливые опасения по поводу того, что могут остаться без врачей. Власти постарались успокоить людей, хотя и попросили их «потерпеть».

Врачей развезут по «углам»

В ходе совещания по вопросу реконструкции больницы, состоявшегося 16 августа, глава региона Владимир Сипягин описал перспективы мелеховцев и жителей ближайших ковровских поселков после открытия обновленного медучреждения.

- Нами были привлечены в 2021 году средства из федерального бюджета в размере почти 340 миллионов рублей на реконструкцию больницы. Это будет современнейшее медицинское учреждение! - заявил Владимир Сипягин и тут же пообещал, что площадь больницы, по проекту, увеличится почти втрое – с 2,2 тысяч до 6,5 тысяч квадратных метров. - Больница, наконец, сможет предложить жителям все виды помощи, на которые имеет лицензию. Уже сейчас, например, мог бы круглосуточно работать не только терапевтический, но и неврологический стационар, только разместить его негде.

Также после реконструкции поликлиника повысит мощность со 120 до 360 посещений в день, а вновь созданное детское отделение будет иметь мощность в 40 посещений за смену. Помимо прочего, пациентам и врачам пообещали два лифта, которых сейчас в трехэтажной больнице нет. Все работы подрядчики обязаны сделать до конца 2022 года. Однако пока райбольница будет закрыта. Без этого реконструкция просто невозможна. Власти решили на время реконструкции перенести больницу в другое место, да вот незадача — подходящего помещения в Ковровском районе не нашлось.

Именно потому теперь придется «раскидывать» специалистов по разным «углам». В ходе совещания главврач Ковровской райбольницы Ирина Земляникина рассказала, что терапевт, педиатр, кардиолог и гинеколог смогут принимать пациентов в ФАПе поселка Первомайский, а вот лору и офтальмологу придется переехать в Ковровскую городскую больницу №2. Для других врачей пока площадки ищут. В любом случае, в облздраве заверили, что без медпомощи местные жители точно не останутся.

Сам Владимир Сипягин попросил мелеховцев подождать, так как неудобства лишь временные — уже через 15 месяцев здесь появится современная больница.

- Доставка мелеховских пациентов на резервные площадки может осуществляться специальным транспортом! Медицинскому автобусу можно сделать удобное расписание, подстроив его под графики врачей. Для вакцинации можно задействовать мобильные комплексы, то же самое с оказанием стоматологической помощи, - заключил глава региона, пообещав, что в ближайшее время с мелеховцами проведут разъяснительную встречу.

Строить новое здание не имеет смысла

Так выглядит поселковая больница сегодня

Многие задались вопросом — имеет ли смысл вообще закрывать больницу на реконструкцию? Не проще ли построить новое здание? Тогда бы не пришлось заниматься «переброской» врачей.

- Здание было комплексно обследовано специальной комиссией, которая признала, что оно находится в хорошем состоянии. Соответственно, принято решение о целесообразности его реконструкции, - говорит официальный представитель департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин. - В данном случае строительство нового здания сделало бы проект лишь дороже.

Что касается «медицинских автобусов», которые должны повезти людей на прием в соседние населенные пункты, то вопрос находится в стадии проработки. Возможно, будут задействованы машины по линии соцзащиты, возможно, автобусы предоставят органы местного самоуправления, объяснили в облздраве.

Кстати, на днях жители Коврова пожаловались, что в той самой горбольнице №2, куда «сватают» лора и офтальмолога из Мелехово, и без районных пациентов очередей предостаточно. Что же будет, когда сюда поедут жители Мелехово и окрестных деревень?

- Это именно те самые временные трудности, но так будет не всегда — сроки реконструкции нормальные, так что пройдет она быстро. Зато потом медицинское учреждение будет удобным и современным, - считает Андрей Трохин.

Кстати, вопрос об оснащении медицинским оборудованием Ковровской райбольницы тоже пока перенесен на будущее. Скорее всего, оснащение произведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». А пока в облздраве пообещали, что ремонт больницы в Мелехово начнется уже со дня на день.