Во Владимире построят новые дороги, лыжероллерную трассу и «Леруа Мерлен»

. Фото: Антон ТУШИН

Чиновники владимирской мэрии рассказали депутатам горсовета о разработке проектов планировки городских территорий. В этом году подготовили 13 таких проектов, утвердили пока только шесть из них, каждый из которых прошел общественное обсуждение. Всего на проекты потратили почти 2,7 миллиона рублей из запланированных пяти с половиной. Кроме того, на планировку из областной казны выделено еще 11 миллионов.

Пока утвержден проект планировки территории кварталов №№6, 9, 10 микрорайона Юрьевец и проект межевания квартала №10 в этой же части города, где выделяли участки многодетным семьям. В 2022-24 годах мэрия запланировала строительство дорог в этих кварталах. Еще одну дорогу районного значения построят от улицы Малая Уваровская до улицы Ковергинской в деревне Уварово. Сейчас там четыре крутых поворота. Их планируется сгладить, уменьшив аварийные ситуации. Также в планах застройка участка, ограниченного улицами Горького, Белоконской, проспектом Строителей, и улицами Мира и Студенческой, - это пустыри около ВлГУ. Там планируют построить Дворец спорта, четыре семнадцатиэтажки, четыре детских сада и школу, а также гостиницу, магазины и многоуровневый паркинг.

Подготовлены еще два проекта: один касается межевания территории части квартала №6 микрорайона Юрьевец, где раньше была санитарно-защитная зона ВНИИЗЖ, а теперь эти земли подходят под строительство и предоставление земельных участков, второй – планировки северной части владимирского микрорайона «Питомник» за гипермаркетом «Глобус», где планируется построить гипермаркет «Леруа Мерлен». Предполагается, что торговый центр с товарами для сада, дома и ремонта, откроется уже в следующем году.

На радость любителям спорта в парке «Дружба» появится лыжероллерная трасса – документация готовится. Предполагается, что использовать ее можно будет круглый год, причем как для тренировок, так и для крупных соревнований.

Не забыты и исторические памятники Владимира. Продолжается разработка проекта реставрации кинотеатра «Художественный», построенного в 1788 году. Кинотеатр не раз отдавали в аренду инвесторам, но так и не смогли привести в порядок их силами, расторгая контракты по суду. Кроме того, в рамках муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия» планируется заключить контракт на разработку проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» на улице Дворянская, дом №11, известный как «Клуб на Дворянской». В нем планируется открыть общественно-деловой центр. Проект его реставрации подготовит НПФ «Тектоника» за почти 1,7 миллиона рублей.