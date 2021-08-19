Владимирцам покажут кино про ковид

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Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, который проводится с 2014 года.

Фестиваль начался с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в тысяче городов России. 21-22 августа он приедет во Владимир. Кино можно будет посмотреть в летнем дворике гастромаркета «Рынок на Студеной». Организаторы даже предлагают взять с собой пледы для более комфортного просмотра.

В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов, в которых снялись известные актеры Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова. Сюжеты самые разные: от отношения к коронавирусу до самоопределения и становления личности.

- Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора, — отмечает генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в полтора миллиона рублей.

Кстати, во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: тестирование зрителей на отсутствие антигена SARS-CoV-2, специальная рассадка, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.

КОНКРЕТНО

21 августа в 18 часов — концерт группы «Mango Shake»

В 20 часов — показ конкурсной программы (18+)

22 августа

18.30 — внеконкурсный альманах «Семейная анимация» (12+)

20.00 — внеконкурсный альманах «Лучшее прошлых лет» (16+)

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке - https://wsffest.com/

ЧТО БУДЕМ СМОТРЕТЬ

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«И привет» (режиссеры Наталия Мещанинова и Борис Хлебников)

Сатирическая короткометражка об отношении к ковиду от авторов «Аритмии».

«Играй для каждого» (режиссер Иван Петухов)

Пятерка участников заштатного духового оркестрика отправляется на очередной заказ. Никто из них еще не знает, что рядовая поездка за легкими деньгами вот-вот обернется для каждого возвращением к себе настоящим.

«Чернильное море» (режиссер Иван Соснин)

Молодой моряк Саша с детства не виделся с отцом. Путешествуя по миру, он отправляет ему письма, каждый раз остающиеся без ответа. Но однажды, возвращаясь домой из плавания, Саша находит в почтовом ящике ответное письмо.

«Показалось» (режиссер Байбулат Батуллин)

Однажды утром учитель физики Александр Аксенов замечает в своем дворе гигантские ягодицы. Тревожась за свой рассудок и безопасность города, он записывает видеообращение на YouTube – и внезапно узнает, что таинственный объект появился не только у него во дворе.

«Эксперт» (режиссер Галина Масленникова)

Семен Семенович Попихайло – настоящий эксперт. Днями напролет он пишет «дельные» комментарии в интернете – об управлении страной, футболе, Трампе, протестах, пользе помидоров и других важных темах. Но что если однажды он станет Царем России?

«Телохранитель» (режиссер Оксана Карас)

Известной актрисе по имени Чулпан предстоит непростой вечер. Через 20 минут она должна выйти на сцену и вручить награду на благотворительной премии, причем сделать это в украшениях престижного бренда. Чулпан вручают чемодан с украшениями, а в комплекте с ним – охранника, следящего за сохранностью бриллиантов.

«Варя» (режиссер Ника Горбушина)

Варя выбрала не совсем женскую профессию — она хочет стать пожарным. Девушка приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь.

«Фокус-группа» (режиссер Алексей Карпов)

Это могла быть обычная фокус-группа для обсуждения рекламного ролика. Но кто-то из участников принес с собой бомбу.

«Легкий способ бросить курить» (режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузьмин-Тарасов)

План 17-летнего Жени был прост: в преддверии нового года отправить родителей на дачу, а самому привести в дом девушку. Что могло пойти не так?