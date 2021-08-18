Капремонт 38 домов во Владимирской области завис из-за роста цен на стройматериалы

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Мы уже писали о том, что подорожавшие стройматериалы спровоцировали рост стоимости на жилье и строительные работы. Однако хуже всего, что это повышение «ударило» по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов, за которое с нас исправно собирают деньги каждый месяц.

Капремонту мешает инфляция

По данным Росстата, в мае и июне общий прирост цен в годовом выражении составил 19 и 41,5 процент соответственно. Речь идет не только о Владимирской области — такая картина характерна для всех регионов страны. Во владимирском отделении Центробанка России объясняют это несколькими факторами.

- Рост цен на сырье, в том числе металл и дерево, обусловили увеличение цен на строительные материалы на внутреннем рынке. Дополнительным фактором, способствующим повышению цен, стал возросший спрос со стороны строительных организаций из-за ускорения темпа строительства жилья на фоне поддержки ипотечного кредитования, - говорит эксперт владимирского отделения Центробанка РФ Вероника Кочеткова.

По словам экспертов, годовая инфляция только за июнь нынешнего года составила 6,7 процента. Стройматериалы в таких условиях стали едва ли не «золотыми». По словам простых строителей, занимающихся ремонтно-монтажными работами на дачных участках Владимирской области, установка простого забора иной раз «взлетает» с 50 до 100 тысяч рублей, и все отнюдь не из-за жадности подрядчиков, как считают многие, а из-за высоких цен на металлические изделия. Что уж говорить о капремонте.

Дома «под вопросом»

По сведениям областной администрации, в рамках краткосрочной программы на 2021 год капремонт ждет 486 домов во всем регионе. На эти цели должна пойти сумма в более чем 1 миллиард 964 миллиона рублей. В рамках этих ремонтов подрядчики должны привести в порядок 319 крыш и 42 фасада, в 47 домах заменить внутренние инженерные сети, в 71 доме заменить 222 лифта, а также починить шесть фундаментов и один подвал.

На сегодняшний день, по сведениям властей, капремонт полностью завершен в 130 домах, еще на 106 домах работы ведутся в настоящее время. Еще 145 домов начнут ремонтировать согласно ранее утвержденных планов и заключенных контрактов. По 62 объектам пока еще только предстоит провести конкурсы по отбору подрядчиков. А вот ремонт ряда домов оказался под вопросом.

- В связи со значительным удорожанием строительных материалов договоры на выполнение строительно-монтажных работ расторгнуты по 38 домам, - признались в департаменте ЖКХ Владимирской области. - Подрядные организации не обеспечили своевременную закупку материалов до повышения цен.

Судьба этих домов пока остается туманной. Впрочем, областной департамент ЖКХ заверил, что капремонт, запланированный на 2021 год, будет выполнен в любом случае — рост цен на материалы тут, по заверениям чиновников, «погоды» не сделает. Дома просто «переторгуют» и найдут новых подрядчиков. А вот на следующий год пока спрогнозировать ситуацию сложно.

- Если на этот год практически все контракты «проторгованы», то, что произойдет в 2022 году в связи с удорожанием стройматериалов, сказать пока очень трудно, - объяснил наш источник в обладминистрации. - Уже сейчас ситуация такова, что далеко не всегда удается сразу найти подрядчика, и отдельные дома приходится выставлять на торги по несколько раз.

Вместе с тем, в Белом доме не видят причин, чтобы передряги на рынке стройматериалов решительным образом сказались на кошельках простых владимирцев.

- Речи о повышении платы за капитальный ремонт не ведется, и говорить о том, что сумма будет пересмотрена, не приходится, - рассказала пресс-секретарь заместителя губернатора в сфере ЖКХ Полина Арефьева, напомнив, что за все время плату за капремонт повысили лишь единожды.

Впрочем, эксперты в области экономики и строительства пока не спешат с окончательными выводами — что будет в 2022 году, говорить пока преждевременно.