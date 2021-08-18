Выборы во Владимирской области: 22 кандидата выбыло, 617 осталось

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Подготовка идет полным ходом. В этом году в регионе помимо выборов в Госдуму проходят 32 избирательные кампании в органы местного самоуправления. Всего замещается 200 мандатов, на которые претендуют 639 кандидатов: 491 — от семи партий и 148 самовыдвиженцев.

Семь отказов

Из 639 кандидатов были зарегистрированы 619. Добровольно снялись 13 кандидатов, еще семерым было отказано, два выбыли после регистрации. Итого осталось 617 кандидатов. По словам Вадима Минаева, если сравнить с прошлогодними кампаниями, то количество отказов очень невысокое.

Вадим Минаев Фото: Виктория СУХОВА

- Все отказы были по объективным причинам. В Вязниковском районе кандидат-самовыдвиженец не совсем качественно собрал подписи, но так как у него было время, он провел процедуру выдвижения повторно и сейчас принимает участие в выборах. Основная масса отказов — на выборы в Совет народных депутатов Ковровского района. Трое из них — кандидаты от партии «Новые люди» вообще не представили документы на регистрацию, а один кандидат представил подписи людей, которые оказались зарегистрированы на других территориях. Увы, это типичная ошибка молодых начинающих кандидатов, - рассказал Вадим Минаев.

Двое кандидатов от «Справедливой России» при предоставлении документов указали наличие судимости, однако не написали, когда она была погашена, и не расписали, что это были за статьи. Избирательная комиссия уведомила их об этом, однако никаких изменений кандидаты не внесли и собираются обжаловать решение в суде.

- В этот раз мы говорим, что достаточно небольшое количество кандидатов, которые имели в прошлом судимость, принимают участие в выборах: 16 человек. 11 из них зарегистрированы и продолжают участие в избирательной кампании, - подчеркнул Вадим Минаев.

В Андреевском сельском поселении Судогодского района и в Судогде зарегистрировано по одному кандидату. Большая конкуренция в шестом округе на выборах депутатов Совета города Карабаново и в четвертом округе на выборах депутатов Вязниковского района. Там зарегистрировано по 6 человек.

20 кандидатов — в Госдуму

Все двадцать кандидатов от одиннадцати партий, которые претендуют на два депутатских мандата в Госдуме по округам №№79 и 80 успешно прошли регистрацию.

- Здесь без каких-либо изменений и серьезных волнений для кандидатов. 20 человек нас уведомили о своем желании принять участие в выборах, 20 человек представили документы на регистрацию и в прошлую пятницу мы завершили процедуру регистрации. Все 20 человек у нас зарегистрированы. Соответственно, в бюллетенях для голосования по 79-му одномандатному избирательному округу будет 11 кандидатов, по 80-му - 9. Спектр достаточно широкий. На мой взгляд, каждый избиратель сможет выбрать ту или иную политическую силу, которой можно выразить предпочтение, - подчеркнул Вадим Минаев.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Это связано с пандемией коронавируса и необходимостью сделать процедуру голосования безопаснее. На входе каждому будут измерять температуру, и если она есть, то его прямо на участке осмотрят врачи. Кроме того всем избирателям будут выдавать маски, перчатки и индивидуальные ручки. Сами члены участковых комиссий будут сидеть в масках и лицевых щитках. Причем столы членов комиссии будут закрыты стеклом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Со 2 августа начала работать программа «Мобильный избиратель», позволяющая проголосовать на удобном для них участке Для этого надо предварительно подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ, территориальную избирательную комиссию, а с 8 сентября и в участковую комиссию. Большинство избирателей заявляет о желании проголосовать на другом участке именно через портал «Госуслуги». Во Владимирской области подано уже 1867 заявлений.