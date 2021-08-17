Владимирское отделение партии «Новые люди» выступает против сноса сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Прошлым летом в центре Гусь-Хрустального вспыхнул пожар. Горело здание бывшего клуба имени Ленина текстильной фабрики «Красный Профинтерн» с киноконцертным залом на 800 мест, которое построили в 1930 году. Проект одного из красивейших строений города в стиле конструктивизма не могли потушить несколько дней.

Позднее дознаватели управления МЧС по Владимирской области придут к выводу, что причиной возгорания стала старая проводка. А градозащитники уверены, что до такого состояния здание довел подрядчик, который в 2019 году провалил ремонт крыши Дома культуры.

Сейчас здание бывшего ДК имени Ленина готовят к сносу. В конце 2020 года провели экспертизу, которая установила, что восстановление невозможно, так как “техническое состояние основных несущих строительных конструкций характеризуется как аварийное и свидетельствует об опасности внезапного обрушения”.

Власти Гусь-Хрустального говорят о строительстве нового Дома культуры на месте сгоревшего. Но люди опасаются, что в самом сердце города может появиться торговый центр или жилой дом.

Владимирское отделение партии «Новое люди» поддерживает идею местных жителей о проведении новой экспертизы состояния здания. Активисты считают решение о сносе поспешным.

— Жители Гусь-Хрустального, с которыми я общался, обеспокоены судьбой ДК: люди не понимают, что с ним будет. История возгораний кажется им подозрительной, Но вместо того, чтобы снять все вопросы, администрация дает горожанам еще больше поводов для конспирологических теорий. Мы будем обращаться в областную прокуратуру, чтобы правоохранители провели дополнительное расследование пожара. Я вместе с жителями хочу до конца понимать намерения городских властей, поэтому буду требовать гласности. Это касается и второго ДК, который сегодня остро нуждается не просто в пристальном внимании, а в капитальном ремонте. Мы должны спасти от новой беды культуру Гусь-Хрустального! — говорит кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» Илья Серегин.