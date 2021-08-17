Более 80% владимирских школ и детских садов готовы к зиме

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир планово готовится к наступающей зиме. Многоквартирные дома приводят в порядок 47 управляющих компаний и одно муниципальное предприятие. Более десяти тысяч домов прошли частичную проверку и готовы в объеме от 51 до 100 процентов, а из 147 муниципальных домов комиссию пока не прошли только два дома. В целом, как отмечают городские чиновники, более 80% домов готовы, но не получили пока акты, а процент сданных объектов растет ежедневно. Как отмечают специалисты, в этом году готовят дома к зиме быстрее и сдают комиссии их активнее, но дело не в том, что состояние владимирских многоквартирных жилищ резко улучшилось и не вызывает вопросов. Просто в прошлом году дома к зиме пришлось сдавать по новым правилам, что и вызвало некоторые проблемы, а в этом году процесс идет уже «по накатанной».

Готовят к зиме и социальные учреждения – школы, детсады, спортивные клубы, дворцы культуры и прочие заведения. К 10 августа получили акты готовности более 81% учреждений управления образования (из 152 – 146 готовы), более 70% учреждений управления культуры и туризма, почти 57% учреждений управления физкультуры, спорта и молодежной политики. Все работы – промывку и опрессовку, гидравлические испытания внутридомовых систем отопления и прочее - управляющие компании должны закончить к 1 сентября, а к 15 сентября все объекты жилфонда и социальной сферы города должны получить акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 года.

Как уверяют заместители начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Сергей Камардаш и Михаил Поваров, по плану идет не только подготовка к зиме домов и школ, но и объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети). Их готовность к холодам оценят в конце сентября, а акты и паспорта готовности им предстоит получить до 1 ноября. Пока из 35 котельных готовы 19 (54%), проверено 224 километра теплосетей (около 64%), но до конца августа еще проходят гидравлические испытания.

Чиновники не только контролируют готовность домов и прочих здания к зиме, но и следят, чтобы после ремонта сетей компании все убирали и приводили дворы и улицы в порядок. По данным городского управления ЖКХ, из 151 разрытия в ходе подготовки к зиме 62 уже ликвидировано, благоустройство на этих участках восстановлено, работы приняты администрацией города. 89 разрытий еще не приняты: на 26 участках продолжаются ремонтные работы, на 63 идут работы по восстановлению благоустройства. Правда, по словам депутатов, горожане жалуются, что на некоторых участках не восстановили все еще с прошлогодних разрытий. Специалисты обещали разобраться с этой проблемой.

КОНКРЕТНО

Что еще планируют сделать в ожидании зимы чиновники?

До 1 октября: подготовить технику для уборки снега и создать запасы материалов и

противогололедных смесей, создать запас резервного топлива для домов и социальных объектов.

До 1 ноября: актуализировать схему расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи.