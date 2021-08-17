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Общество17 августа 2021 1:00

Во Владимирской области из-за отпусков и прививок от коронавируса возник дефицит крови

Но медики уверяют, что ситуация под контролем
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в регионе не хватает первой и третьей группы крови с положительным резус-фактором, третьей группы крови с отрицательном резус-фактором и четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором – их запас достиг критического минимума. Донорам, как отмечают на официальном сайте областной станции переливания крови, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Также в области мало запасов крови первой, второй и третьей групп с положительным резус-фактором, первой, второй и четвертой с отрицательным резус-фактором, их запас еще не достиг критического минимума, но его недостаточно. Групп крови, которые есть в достаточном количестве, в регионе на 16 августа не осталось: буквально за несколько часов их запас резко снизился. Впрочем, в ГБУ Владимирской области «Областная станция переливания крови» отмечают, что пока беспокоиться не стоит: ничего экстраординарного в этой ситуации нет, а запас крови снижается ежегодно в летние месяцы.

Так выглядит владимирский донорский светофор днем 16 августа. За несколкьо часов пропали все группы крови, отмеченные зеленым цветом.

Так выглядит владимирский донорский светофор днем 16 августа. За несколкьо часов пропали все группы крови, отмеченные зеленым цветом.

- Это сезонное снижение, связанное с тем, что доноры в отпуске. Кроме того, очень серьезную роль сыграла массовая вакцинация против коронавируса. Вакцина рекомбинатная, месяц после введения второй дозы вакцины вакцинации прививаться нельзя. Часть доноров из-за этого мы тоже потеряли, - отмечает Людмила Судакова, заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови и карантинизации «Областной станции переливания крови».

Врачи отмечают, что по опыту прошлых лет пополняться запасы крови в регионе начнут уже в сентябре – после того, как большинство владимирцев вернется из отпусков на работу. При этом на станции уточняют, что запасы крови всех групп есть всегда – и не будет такого, что кому-то крови не хватит. А донорский светофор на сайте - информация для доноров, которая говорит о том, какие запасы крови желательно пополнить в ближайшее время.

- Мы отправляем это сообщение донорам, донор его видит и приходит. Но у нас всегда есть небольшой запас на такие ситуации. Плюс у нас есть крио-банк, который мы пополняем в осенне-зимний период, как раз на случай, если летом возникнет критическое снижение. Если проблемы возникнут, мы обязательно воспользуемся его запасами, - говорит Людмила Судакова.

Информацию владимирских медиков подтверждают и в Федеральном медико-биологическом агентстве. По официальной информации, на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов.

«На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз. При этом на карантинизации (сроком 4 месяца) находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности (более 400 тонн). Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения 2 месячной потребности страны», – отмечают в ФМБА России по донорству крови.

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