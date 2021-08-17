Во Владимирской области из-за отпусков и прививок от коронавируса возник дефицит крови

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в регионе не хватает первой и третьей группы крови с положительным резус-фактором, третьей группы крови с отрицательном резус-фактором и четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором – их запас достиг критического минимума. Донорам, как отмечают на официальном сайте областной станции переливания крови, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Также в области мало запасов крови первой, второй и третьей групп с положительным резус-фактором, первой, второй и четвертой с отрицательным резус-фактором, их запас еще не достиг критического минимума, но его недостаточно. Групп крови, которые есть в достаточном количестве, в регионе на 16 августа не осталось: буквально за несколько часов их запас резко снизился. Впрочем, в ГБУ Владимирской области «Областная станция переливания крови» отмечают, что пока беспокоиться не стоит: ничего экстраординарного в этой ситуации нет, а запас крови снижается ежегодно в летние месяцы.

Так выглядит владимирский донорский светофор днем 16 августа. За несколкьо часов пропали все группы крови, отмеченные зеленым цветом.

- Это сезонное снижение, связанное с тем, что доноры в отпуске. Кроме того, очень серьезную роль сыграла массовая вакцинация против коронавируса. Вакцина рекомбинатная, месяц после введения второй дозы вакцины вакцинации прививаться нельзя. Часть доноров из-за этого мы тоже потеряли, - отмечает Людмила Судакова, заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови и карантинизации «Областной станции переливания крови».

Врачи отмечают, что по опыту прошлых лет пополняться запасы крови в регионе начнут уже в сентябре – после того, как большинство владимирцев вернется из отпусков на работу. При этом на станции уточняют, что запасы крови всех групп есть всегда – и не будет такого, что кому-то крови не хватит. А донорский светофор на сайте - информация для доноров, которая говорит о том, какие запасы крови желательно пополнить в ближайшее время.

- Мы отправляем это сообщение донорам, донор его видит и приходит. Но у нас всегда есть небольшой запас на такие ситуации. Плюс у нас есть крио-банк, который мы пополняем в осенне-зимний период, как раз на случай, если летом возникнет критическое снижение. Если проблемы возникнут, мы обязательно воспользуемся его запасами, - говорит Людмила Судакова.

Информацию владимирских медиков подтверждают и в Федеральном медико-биологическом агентстве. По официальной информации, на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и ее компонентов.

«На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз. При этом на карантинизации (сроком 4 месяца) находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности (более 400 тонн). Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения 2 месячной потребности страны», – отмечают в ФМБА России по донорству крови.