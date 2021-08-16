На берегу Нерли нашли клад с украшениями, которым больше тысячи лет

Суздальский клад. Фото ИА РАН

Редкую и неожиданную находку принесли раскопки под Суздалем. Во время обследования одного из ранее неизученных участков Суздальского Ополья участники экспедиции института археологии РАН обнаружили комплекс женских украшений середины I тысячелетия н.э., скрытый на территории одного из древних поселений, расположенного на правобережье Нерли. Древний клад хранил женские украшения и предметы из цветного металла, изготовленные в стиле поволжско-финских культур I тысячелетия н.э. и отличающиеся высокими художественными качествами. Как отмечают специалисты, это нечастый случай, когда ученым удается точно установить возраст клада и его историю. Как считают археологи и историки, этот клад поможет больше узнать о «финской предыстории» Суздальского Ополья, которое сегодня большей частью известно как один из очагов древнерусской культуры и расселения.

Неизвестные уточки

Среди древних находок - украшения, относящиеся к женскому традиционному костюму, характерному для культуры поволжских финнов, и импортная металлическая чаша. Одна из самых интересных составляющих клада – головной убор, состоящий из множества элементов. Хотя он лежал сверху и из-за этого распался, сохранились его части – спиральные пронизки, пластинчатые обоймицы, накладки и различные привески. Как предполагают специалисты, женское украшение состояло минимум из трех частей: головного венчика, шапочки и височных кистей. К последним могли относиться шесть литых привесок-«уточек», подвешивающихся на кожаном шнурке с нанизанными металлическими бусинами.

Фиксация места находки предметов из клада. Фото ИА РАН.

«Образ водоплавающей птицы был широко распространен в металлопластике культур Волго-Уралья в конце I – начале II тыс. н.э., однако ранние типы подвесок-уточек представлены немногочисленными экземплярами. В Суздальском Ополье они ранее были неизвестны. Близкие формы подвесок известны в древностях Прикамья второй четверти I тыс. н.э., в частности в азелинской культуре. Принято считать, что бытование подобных орнитоморфных изделий связано с мифологическим сюжетом о создании мира, общим для многих финно-угорских культур. Специфику художественного стиля отражает также ажурная бляха-застежка, изготовленная в технике литья по утрачиваемой восковой модели, принадлежавшая обычно взрослой женщине», - отмечают в институте археологии РАН.

Неизвестные уточки. Фото ИА РАН.

Древняя чаща и другая загадка

Еще одна оригинальная находка - три браслета из бус и спиральных пронизок, нанизанных в определенном порядке на металлическую основу. А найденные в кладе большое количество небольших бус и бисера - более трехсот штук – могли входить в состав какого-то крупного украшения, например, ими могла быть расшиты шапочка. Каждое изделие, находившееся в составе комплекса, – образец поволжско-финского ювелирного дела, поэтому этот комплекс имеет большую художественную ценность, но, что не менее важно для ученых, - все эти украшения объединяли человека с его родом, показывали, к какой семье он принадлежит, и осуществляли его связь с предками.

В состав комплекса входила и еще одна удивившая ученых находка - металлическая чаша с петлевидной ручкой, предмет, совершенно необычный для местных культур. Пока ее происхождение выяснить не удалось, но ученые предполагают, что ее привезли с ближнего востока задолго до того, как она оказалось в этом кладе.

Суздальский клад нашли на месте древнего поселения. Фото ИА РАН.

Хотя археологи и ученые десятки лет изучают древние поселения Суздаля, история и характер освоения Суздальского Ополья в первом тысячелетии нашей эры до сих пор остаются неизученными. Традиционно считается, что предшественниками славянскому населению на территории Северо-Восточной Руси была одна из групп поволжско-финских племен, зафиксированных в русских летописях под названием «меря», но долгое время эта территория оставалась белым пятном на карте финно-угорского расселения. Суздальская экспедиция двадцать лет преимущественно изучала древности IX–XV веков, но был накоплен определенный материал, относящийся и к более ранним эпохам. В последние годы археологи целенаправленно искали селища, появившиеся более тысячи лет назад. Как правило, на их месте находили фрагменты керамической посуды, изготовленной без применения гончарного круга, металлические изделия обнаруживали редко, а их состояние позволяло собрать минимум информации. Но в большинстве случаев они относились к материальной культуре поволжских финнов третьей четверти I тысячелетия н.э. Новое селище под Суздалем на правом берегу Нерли, где нашли клад, выделяется среди прочих памятников этого времени своими размерами – его площадь свыше 9 гектаров, а собранный материал, позволяет датировать центральную часть селища в рамках V–VI веков н.э. При этом клад, найденный на поселении, впервые позволяет представить костюм местного населения середины I тысячелетия н.э. и связать его с определенной этнографической группой.

Ученые пока не знают, при каких обстоятельствах спрятали древний клад. Как правило, представители поволжско-финских культур в первом тысячелетии н.э. в Волго-Окском регионе не прятали клады, но тем интереснее новая суздальская находка.