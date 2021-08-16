«Камаз» и «Урал»: представляем соперников владимирского «Торпедо» по Кубку России

Звезда "Урала" Эрик Бикфалви. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 августа состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России. По сути, именно с этого момента данное соревнование стартует по-настоящему, ведь в нем теперь принимают участие клубы Премьер-Лиги.

В этом году до столь высокой стадии турнира смогло добраться владимирское "Торпедо", которое последний раз поднималось так высоко по турнирной сетке 10 лет назад. В 2011 году владимирцы выбыли на стадии 1/8 финала. Чтобы повторить успех того года, владимирцам надо занять первое место в своей группе. По итогам жеребьевки, владимирское «Торпедо» попало во вторую группу. Вместе с владимирцами там оказались «Камаз» (Набережные Челны) из ФНЛ и «Урал» (Екатеринбург) из Премьер-Лиги. Что же это за команды?

Вторая команда Татарстана

«Камаз» из Набережных Челнов сейчас играет во второй лиге страны – ФНЛ. И занимает после первых пяти туров восьмое место. Весьма успешно, если учитывать, что еще в прошлом году заводчане выступали еще в первенстве ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье».

Вообще по меркам российского футбола, «Камаз» не самый старый клуб. Он был основан в 1981 году на базе Камского автомобильного завода. За основу была взята цеховая команда. Инициаторами создания команды выступили начальник цеха Вадим Паслов и комсорг Валерий Четверик. И главные успехи команды будут связаны с именем последнего.

При этом до союзных соревнований команда добралась лишь в 1988 году, причем под именем «Торпедо». В последние годы СССР клуб медленно но верно шел к повышению в классе, а когда развалился Советский Союз и начал образовываться чемпионат России, «Камаз» сразу попал в первую лигу. Более того, в 1992 году клуб катком прошелся по всем своим соперникам и сразу же вышел в высший дивизион чемпионата России. С этого момента начинается золотой период клуба.

С 1993 по 1998 год клуб уверенно выступает в высшей лиге, регулярно давай «прикурить» даже российским грандам того времени – московским «Спартаку», «Динамо», «Локомотиву» и волгоградскому «Ротору». Лебединой песней команды стало выступление в 1995 году в еврокубках, где челнинцам удалось даже в Германии обыграть титулованный клуб «Мюнхен-1860».

Но уже к концу 90-х годов в Татарстане начала меняться политическая ситуация. Власти Казани задумались о том, чтобы создать профессиональную команду непосредственно в столице Республики. В итоге, от финансирования «Камаза» власти отказались. И клуб посыпался. С 1998 года и по сегодняшний день команда постоянно то опускается на самое дно российского футбола, то поднимается до статуса клуба ФНЛ. Последний подъем произошел как раз год назад.

Сейчас в команде сложно выделить кого-либо. У «Камаза» крепкий коллектив, без звезд. Из более менее известных игроков можно выделить лишь Виктора Свежова. Этот полузащитник успел поиграть на уровне Премьер-Лиги. С успехом выступал в командах «Крылья Советов» и «Томь».

С «Камазом» владимирцам точно будет непросто, так как там все в порядке с обороной, да и в атаке зажигает Александр Гаглоев, отличившийся за пять игр четыре раза. Возможно с клубом из Набережных Челнов будет даже сложнее, чем с «Уралом».

Игроки "Торпедо" не скрывали радости после побед в кубке. Фото пресс-службы ФК "Торпедо".

Аутсайдер Премьер-лиги

Дело в том, что у «Урала» сейчас серьезные проблемы в Премьер-Лиге. Команда после трех туров идет на предпоследнем месте. Набрала всего одно очко. Да и вообще у команды не клеится игра. Так что если в ближайший месяц екатеринбуржцы не наладят игру и результаты, они могут приехать во Владимир вторым или смешанным составом. Учитывая, что в составе команды и так звезд раз-два и обчелся, при смешанном составе «Урала» мы можем увидеть вовсе молодежь.

При этом сам по себе «Урал» - статусная команда. Да, не ЦСКА или «Динамо», которыми грезили некоторые болельщики перед жеребьевкой. Но у уральцев богатая и давнишняя история. Достаточно сказать, что в отличие от «Камаза» в Екатеринбурге команда появилась еще в 1928 году, то есть даже до первых чемпионатов СССР. А в 1969 году под именем «Уралмаша» клуб выступал в элите союзного чемпионата, причем наделал шороху, сыграв вничью аж с самим киевским «Динамо». Но это не спасло коллектив от последнего места и вылета из высшей лиги.

После этого, «Уралмаш» вернулся на самый верх уже в 90-е годы XX века. В чемпионате России команда провела пять лет (1992-1996 годы), а потом вылетела в первую лигу и за год – сразу же во вторую. После этого вплоть до 2002 года у клуба шла «черная полоса», и лишь со сменой имени в 2003 году (на нынешнее) начался новый подъем уральского футбола.

Сейчас в составе екатеринбуржцев можно выделить Эрика Бикфалви. Этот румынский полузащитник является главной звездой клуба. Через него ведется вся игра. И он не раз своими передачами и яркими действиями в атаке трепал нервы лидеров российского футбола. Так что если он выйдет на поле в матче с владимирским «Торпедо», следите за ним – получите массу ярких впечатлений.

Напомним, что 25-26 августа во Владимир приедет «Камаз», 22-23 сентября – торпедовцы примут "Урал", а 27-28 октября – клубы ФНЛ и Премьер-Лиги встречаются между собой. В 1/8 финала выходит лишь победитель группы.