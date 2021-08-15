Во Владимире открылся «опорный пункт советской милиции»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Если случайно гуляя по бывшей «восьмисотке», вы встретите на парковых аллеях наряд советской милиции, не спешите паниковать — эти ребята не станут забирать вас в «опорник» «за тунеядство», зато наверняка могут пригласить на интересную экскурсию.

Люди в шинелях

Буквально неделю назад во Владимире открылся первый в городе, да и, пожалуй, в области, музей советской милиции. Находится он в Центральном парке, в том же доме, где расположен Музей советского детства. На входе в небольшую комнату с характерными серыми стенами и под стать ему коричневым линолеумом вас обязательно встретит живой сотрудник милиции. И проведет экскурсию.

Создатели музея — ребята из военно-исторического клуба, который так и называется: «Владимирская милиция». Молодые люди и девушки увлекаются военно-исторической реконструкцией.

- Все началось 16 января 2021 года, когда мы собрались на совместную большую фотосессию и я, как фотограф, приобрел для этого комплект советской милицейской формы, - рассказывает организатор клуба Павел Рассадкин.

Ребята считают, что советская милиция оказалась несправедливо забыта. А справедливость надо восстанавливать.

- Большинство из нас или учатся, или планируют стать сотрудниками правоохранительных органов, - рассказывает руководитель клуба Всеволод Афанасьев, который сам учится на юрфаке. - Поэтому большинству из нас интересна именно эта тема.

Причем молодые люди не только собирают атрибуты МВД тех времен, но нередко, по приглашению организаторов праздников, устраивают реконструкцию — например, на 1 мая ребята выпустили в парк наряд советской ППС.

Кстати, по словам парней, настоящие сотрудники полиции относятся к ним с пониманием и даже хвалят за то, что те поднимают историческую тему, так близкую многим ветеранам службы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Только однажды, когда фотографировались в зимних шинелях у Золотых ворот, к нам подъехал сотрудник ГИБДД и стал спрашивать, кто мы. Мы объяснили ситуацию, но он стал сперва звонить оперативному дежурному, затем ответственному, спрашивал, что с нами делать? Но когда ему сказали, что мы ничего не нарушаем, нас благополучно отпустили, - вспоминают Павел и Всеволод.

Поначалу клуб работал на собственном энтузиазме, по крупицам собирая милицейскую форму и атрибутику, которую ребята покупают полностью за свой счет. Но вскоре их заметила администрация Центрального парка и пригласила к себе. Так у ребят и появилась своя комната — тот самый «опорный пункт».

От дубинок до наручников

Музей представляет из себя комнату под стать советским и российским постам милиции 90-х — начала 2000-х годов, причем с решетками на окнах. Кстати, когда-то очень давно здесь и, правда, действовал самый настоящий милицейский опорный пункт, и когда ребята делали тут ремонт, находили даже старые ориентировки. Правда, они оказались в плохом состоянии, так что музею не пригодились.

- Вообще у нас собраны комплекты формы с 1969 по 1991 год, - говорит Всеволод. - Но, возможно, позднее мы затронем и российскую милицию 90-х. Сейчас самый интересный экспонат у нас — живой человек, который встречает посетителей на входе. Ведь форма на человеке более наглядна, чем на манекене. «Дежурим» мы поочередно.

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У «сотрудника милиции» за столом имеется своя печатная машинка — вполне рабочий югославский экземпляр, перекочевавший сюда от бывшего работника химзавода. Тут же рация, хоть и современная, телефон для внутренней связи, а также журнал сдачи-приемки поста и другая документация. На столе можно также увидеть советский графин с водой и советский же календарь.

Чуть поодаль расположился стол, на котором лежат автомат Калашникова, а также спецсредства — ПР-73, более известные, как «милициейские дубинки», и средство БР, в народе именующееся наручниками. Тут же лежат два жезла автоинспекторов. Кстати, один из них подарил бывший сотрудник ГАИ, а несколько комплектов кителей и прочей формы ребятам достались от ветерана службы ОБХСС.

Еще у «сотрудника полиции» в кобуре (на которой есть даже протирка для чистки оружия) лежит пистолет Макарова — его можно разобрать, но стрелять из него, как и из АК-74, невозможно — это специальные коллекционные экземпляры, которые куплены в официальных коллекционных магазинах.

Есть тут и легкие щиты, которые крайне редко используются при массовых беспорядках — их купили у другого коллекционера. Вообще многие экземпляры удается найти в интернете, но немало вещей приходит через родных, друзей и знакомых.

- Сейчас мы реконструируем ППС, но в обозримом будущем планируем расширяться, - говорит Всеволод. - Например, одна наша девушка собирает криминалистический чемоданчик.

Кто не знает — криминалистический чемоданчик — это главное «оружие» эксперта на выезде в составе опергруппы. В нем имеется все необходимое для обнаружения, фиксации и изъятия следов и других улик, обнаруженных на месте преступления. Собрать его в полном комплекте — та еще история.

Помимо этого, ребята планируют собрать атрибуты оперативных служб, ГАИ и других подразделений. Так что в скором времени опорный пункт может превратиться в полноценный отдел — лишь бы места хватило.

- А пока нам не хватает сейфа — для антуража, - улыбаются реконструкторы. - Мы уже нашли его, но в нем 300 килограммов веса, и просто не на чем везти.

Так что если у вас в шкафу завалялись милицейская фуражка или свисток — не торопитесь их выбрасывать, а лучше принесите в музей советской милиции. Кстати, вход сюда бесплатный.

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КОНКРЕТНО

Музей работает каждый день кроме понедельника и вторника с 11 до 19 часов.

Адрес: Владимир, Центральный парк, улица Мира, 36А.