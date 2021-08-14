Муромский театр кукол «Франт» покажет спектакли детям из глубинки

Пятый фестиваль "Пока не поднят занавес".

В Муроме долгое время не было своего театра (первый городской театр только начинает свою деятельность)— приходилось смотреть постановки приезжих артистов или ехать во Владимир. И если взрослые жители более мобильные, то поездки с детьми это всегда сложно, и для многих весьма затратно.

Муромский театр кукол «Франт» вдохнул в культурную жизнь города и окрестных деревень новую жизнь.

Театральные выходные и сельские гастроли

Сейчас театр «Франт» работает сразу над тремя проектами, которые получили гранты. Первый проект - «Во дворе». В его рамках покажут веселый спектакль «Раз микроб, два микроб» - о правилах гигиены. Артисты будут приезжать прямо во дворы муромских домов и показывать постановку всем желающих.

Второй проект - «Сельские гастроли» - удостоен гранта Российского фонда культуры. Театр будет ездить по деревням и селам Муромского района с двумя спектаклями.

С июля в путешествие отправился спектакль «Лиса и Заяц». Он поставлен по мотивам русской народной сказки. Причем дети не просто наблюдают за происходящим на сцене, а находятся в центре событий: они направляют сюжет в нужное русло, дают советы главным героям, а еще помогают строить новый домик для Лисы, собирают гостей на новоселье.

- Сказку ребята смотрят, затаив дыхание, - рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра Юлия Антонова. – В спектакле есть такой эпизод, когда ледяная избушка лисы тает. На самом деле в этот момент мы просто отвлекаем внимание детей и незаметно убираем избушку со сцены. И каждый раз дети очень громко удивляются и недоумевают, куда же она подевалась. Вот это искреннее выражение эмоций - радости, удивления, возмущения – отличает детей из сельской местности от городских ребят, которые более сдержаны на спектаклях. Детей-селян легко порадовать, рассмешить или растрогать. Не знаем, с чем это связано, но нам это нравится.

Осенью на гастроли поедет спектакль, поставленный по мотивам эскимосской сказки, «Непослушный медвежонок». Всего в проекте запланировано 36 спектаклей.

Второй проект плавно перетекает в третий - «Театральные выходные», который выиграл президентский грант. В первый день детям будут показывать разные куклы, декорации, костюмы, которые можно не только посмотреть, но и потрогать. Также ребята смогут попробовать управлять куклами и даже сделать их самостоятельно. А уже во второй день юным зрителям покажут спектакль «Сказки дедушки Климова», поставленный по произведениям, собранным известным муромским сказочником Иваном Климовым.

Спектакль "Лиса и заяц".

Кстати, в планах театра — восстановить и возобновить показ спектаклей из цикла «Диковинки земли Владимирской», куда входят пять постановок, рассказывающих о традициях, промыслах нашего края, в частности о муромском калаче, о глиняной ковровской игрушке, владимирских рожечниках, об истории возникновении Вязников. В театре уверены, что дети должны знать историю не только своего города, но и о городах-соседях. Этот проект театр уже отправил на конкурс грантов культурных инициатив. Результаты будут известны уже в сентябре.

От спектаклей-прибауток к драматургии

Напомним, началу театра «Франт» положили три заскучавших в декрете мамы — Валентина Фролова, Юлия Антонова и Екатерина Самотина. Вместе они работали в Муромском доме народного творчества.

- Так вышло, что мы одновременно ушли в декрет. И нам захотелось поставить спектакль для детей. Это была простая незатейливая постановка «Как зайчишка елку искал». Мы показали ее перед новым годом ребятам из местных детских садов. За первым спектаклем последовал второй, третий и мы сами не заметили, как в 2013 году стали театром, - вспоминает Юлия Антонова.

Кукол для спектаклей из ткани и папье-маше мастерила Валентина Фролова. Несмотря на свою простоту, все персонажи всегда были яркими и запоминающимися, и очень нравились детям. После того, как театр начал выигрывать гранты, к созданию кукол стали привлекать других мастеров. Например, муромский резчик по дереву Николай Новиков создавал персонажей для двух спектаклей - «Блокадный Ленинград: дневник Тани Савичевой» и «Улица младшего сына».

- В штате театра всего двое человек — я и Валентина. Но понятно, что этого недостаточно для того, чтобы поставить спектакль. Поэтому мы обращаемся за помощью к школьникам, студентам, актерам. Есть люди, которые работают с нами уже на протяжении нескольких лет, говорят, что получают особое удовольствие, выступая перед детьми из детских домов, социальных центров. Это очень благодарная публика, - отмечает Юлия Антонова.

В театре признаются, что за восемь лет существования очень выросли в профессиональном плане — начинали с простейших игровых спектаклей для малышей, а сейчас в репертуаре есть серьезные, сложные постановки про войну.

Спектакль "Блокадный Ленинград".

Первый такой спектакль - «Блокадный Ленинград: дневник Тани Савичевой» - поставили в 2015 году, благодаря областному гранту. За основу взяты записи дневников детей-блокадников Тани Савичевой и Юры Рябинкина.

- Также мы брали документальные и художественные произведения, в которых описывался блокадный Ленинград. Спектакль состоял из небольших историй и зарисовок, в которых описывалась жизнь людей того страшного времени. Этот спектакль мы показывали подросткам, но также приходили на него ученики начальной школы. Все были под большим впечатлением. Учителя до сих пор вспоминают его и просят восстановить на сцене, - говорит руководитель литературно-драматургической части театра «Франт».

«Пока не поднят занавес»

За годы своего существования театр реализовал несколько социальных проектов. Один из самых ярких, любимых и долгоиграющих — фестиваль «Пока не поднят занавес». Изначально он был рассчитан на ребят из детских домов, социальных центров и многодетных семей Мурома.

Театр дает определенную тему и просит детей нарисовать эскизы декораций, кукол, костюмов, написать пьесу или сказку. После чего выбираются лучшие работы и ставится настоящий спектакль.

- На премьеру мы приглашали всех участников, устраивали для них большой праздник и дарили дипломы и подарки. В первый год фестиваля в нем участвовало 70 ребят. А потом мы решили расширить географию и стали приглашать к участию детей из разных городов области, - рассказала Юлия Антонова.

В этом году прошел пятый фестиваль, который собрал 322 участника из Мурома, Меленок, Коврова, Гороховца, Красной Горбатки. А темой спектакля стали африканские сказки. В театре говорят, что с детскими рисунками очень интересно работать, ни один взрослый не обладает такой фантазией, а организаторы их ни в чем не ограничивают. Получается настоящий праздник для детей и взрослых.

Фильм вместо спектакля

На средства президентского гранта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был создан спектакль «Улица младшего сына» по одноименному произведению Льва Кассиля и Макса Поляновского.

Резчик по дереву Николай Новиков создал куклы для двух военных спектаклей.

В центре спектакля — два солдата, которые вернулись с войны и рассказывают зрителям о подвиге Володи Дубинина. Оккупацию Керчи гитлеровскими захватчиками мальчик встречает в рядах партизанского отряда. Сражаясь в его рядах вместе с другими пионерами наравне со взрослыми, он проявляет образец подлинного героизма и мужества и погибает, спасая товарищей.

Чтобы добавить реалистичности, в театре нашли подлинные фотографии Володи и его родных и попросили резчика по дереву Николая Новикова сделать куклы, похожие на них. С этой задачей он успешно справился.

- Мы планировали поставить спектакль и провести его по всем муромским школам, детским и социальным учреждениям. Но пандемия нарушила все наши планы, мы дважды переносили сроки. Поэтому пришлось снять фильм - видеоверсию спектакля и отнести его в школы, чтобы учителя смогли показать его ребятам. Очень ждем, когда его разрешат, наконец, показать на сцене, - подчеркнула Юлия Антонова.