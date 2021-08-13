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Общество13 августа 2021 1:00

Во Владимирской области в июле зафиксировали рекордное количество смертей

В этом месяце в регионе скончалось жителей больше, чем за предыдущие месяцы этого года
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Всем понятно, что высокая смертность идет от коронавируса.

Всем понятно, что высокая смертность идет от коронавируса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области смертность последние несколько лет превышает рождаемость, но в этом году резко выросло число умерших. Особенно пугающе выглядит статистика за июль.

В этом месяце в регионе родилось 935 малышей, а умерло почти в три раза больше – 2668 человек. Во всех районах число родившихся меньше, чем число скончавшихся, но в некоторых районах разница особенно заметна. Так в Суздальском районе родилось 11 детей, умер – 721 человек, в Александровском районе – 52 новорожденных и 247 умерших, в Вязниковском районе – 35 малышей появилось и 187 умерло, в Киржачском районе на свет появились четверо ребят, умерло - 72. Традиционно больше всего детей появилось на свет во Владимире – 390, больше всего умерло жителей тоже в областном центре – 617, в том числе пять крох до года. Меньше всего умерших в Ковровском районе – 35, Селивановском – 36 и Радужном – 18.

При этом если смертность в регионе растет, то количество новорожденных в регионе по сравнению с предыдущими годами падает. Так в июле 2018 года родился 1171 ребенок, в июле 2019 – 1088 малышей, в июле 2020 – 977, в июле 2021 – уже только 935. В другие месяцы тенденция сохраняется: в июне 2019 года на свет появилось 1127 маленьких владимирцев, в 2020 – 955, в 2021 – 864.

Как отмечает Владимирстат, по сравнению с январем-маем 2020 года число родившихся увеличилось на 0,3%, умерших - на 13,6%, а превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза. Впрочем, тенденция не улучшается: в июне количество смертей в регионе резко пошло вверх – умерло 2478 человек (1967 в мае). В июле ситуация ухудшилась: в области скончалось уже 2668 человек – это рекорд за 2021 год. Для сравнения – в июле пандемийного 2020 года скончалось 1978 владимирцев, в благополучном 2019 году – 1813 жителей региона, в 2018 году – 1805 человек. В среднем в 2016-2020 годах во Владимирской области в июле регистрировали около 1800 смертей.

В другие месяцы в этом году смертность тоже росла, хотя и не так значительно. Так в июне 2020 года скончалось 2226 человек, а в июне этого года – уже 2478. При этом официально причины роста смертности не называются, известно только, что большинство скончавшихся – взрослые люди. А детская смертность в регионе пошла на спад: коэффициент детской смертности за первые четыре месяца 2021 года уменьшился на 5,4% и составил 5,3 умершего на 1000 родившихся. При этом именно на июль 2021 года в регионе пришелся всплеск смертей от коронавируса, в том числе антирекорд за сутки – 19 скончавшихся пациентов. Всего в июле 2021 года из-за коронавируса во Владимирской области скончались 182 человека, а в июле 2020 года — 79 человек.

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