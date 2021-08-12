Партия «Новые люди» во Владимирской области предлагает лечить пациентов в частных клиниках за счет государства

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Владимирское отделение партии «Новые люди» продолжает исследовать ситуацию в региональном здравоохранении. Карту проблем медицинских учреждений уже разрабатывает активист Кирилл Меньшиков. Она будет включать в себя клиники, в которых не хватает специалистов и оборудования для диагностики. Проект станет частью программы «Онколог — в каждую деревню», которую Меньшиков предлагает разработать на региональном уровне.

Еще одно предложение Новых людей — ввести во Владимирской области квоты на походы к частным врачам. Их должны получать те, кто не может попасть на прием к узкому специалисту по полису ОМС.

— Мы разрабатываем законодательную инициативу, которая даст возможность широкому кругу пациентов обращаться в негосударственные клиники. Не секрет, что поход к частному врачу стоит порой неподъемных денег, — говорит Меньшиков. — По нашей задумке, у региональных властей должны быть договоры с частными учреждениями, куда смогут обратиться пациенты, которые за две недели так и не попали на прием по полису. Получить помощь в платной клинике будет можно, если в больнице, к которой прикреплен гражданин, нет свободных дат и времени приема специалиста. В таком случае человек на сайте своей поликлиники должен увидеть ссылку на частную организацию, куда он может записаться за счет государства.

В партии «Новые люди» отмечают, что пока люди не могут месяцами получить гарантированную бесплатную помощь, работодатели продолжают платить в фонд ОМС. Стало быть, деньги на оплату визитов к врачам частной практики есть.

— Время получения помощи так же важно, как и ее качество. Ситуация, при которой гражданин долго не может попасть к специалисту — ненормальная и подчас несет существенные риски для здоровья пациента. Гарантии бесплатной медицинской помощи со стороны государства должны покрывать и такие ситуации. Для этого нужно реализовать соответствующий финансовый и организационный механизм, удобный для граждан, — полагает сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.