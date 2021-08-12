Владимирское «Торпедо» впервые за 10 лет пробилось в финальную часть кубка России!

Фото из раздевалки после матча с "Волной". Фото пресс-службы ФК "Торпедо".

В начале XXI века во владимирском футболе была традиция – чуть ли не каждую осень привозить во Владимир команду Премьер-Лиги. «Торпедо» в кубке России регулярно добиралось до стадии 1/16 финала кубка. Во Владимир в разные годы приезжали московский ЦСКА, питерский «Зенит», нальчикский «Спартак». В 2011 году команда из Кабардино-Балкарии стала последней, кто приехал во Владимир. Тогда владимирцы разгромили команду из Нальчика со счетом 3:0. После этого был еще выезд в Грозный, но это уже другая история.

После этого десять лет владимирцы не могли выйти в финальную часть кубка России. До вчерашнего дня. 11 августа в 1/64 финала «Торпедо» обыграло «Волну» из Нижегородской области и теперь примет на своем поле в групповом этапе клубы Премьер-Лиги и ФНЛ.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу владимирцев. Точными ударами отметились Максим Сасс и Никита Кривцов.

- Конечно, мы довольны и игрой, и результатом, - сказал после матча главный тренер «Торпедо» Александр Акимов. – Давненько у нас не получалось привлекать к Владимиру внимание футбольной общественности. Но надо признать, что таймы были разными. И если в первом тайме у нас действительно было преимущество, то вот во втором инициативу забрал наш соперник. Пришлось в концовке приложить очень большие усилия, чтобы сохранить победный счет первого тайма. Теперь ждем приезда к нам команд ФНЛ и Премьер-Лиги. Нам, в общем, без разницы, кто приедет. Даже клубы ФНЛ – это уже определенный уровень. А уж любая команда главной российской лиги – это всегда космос для таких клубов, как мы. Так что без разницы будет это гранд или условный аутсайдер.

Александр Акимов также выступает в «Торпедо» еще и директором клуба. Поэтому для него предстоящий приезд клуба Премьер-Лиги еще и добавляет организационных хлопот. Надо будет думать о многих вещах, которые для простых болельщиков всегда остаются за кадром – стадион должен соответствовать требованиям РФС, нужно будет продумать процедуру продажи билетов (а в условиях пандемии надо еще понять, сколько вообще болельщиков пустят на стадион).

- Задача главная – встретить команды красиво, чтобы все остались довольны, - сказал Акимов. – И это будут серьезные расходы, сейчас буду думать, как все эти организационные моменты решить при нашем бюджете.

СПРАВКА «КП»

С прошлого года в кубке России изменился регламент проведения соревнований. Теперь после 1/64 финала сразу проводится групповой этап. В нем команды Премьер-Лиги, ФНЛ и ПФЛ делятся на 11 групп по 3 команды. От главной лиги страны принимают участие все команды, кроме тех, что выступают в еврокубках. Таким образом, в этом году во Владимир точно не приедут питерский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и ФК «Сочи». Все остальные могут стать соперниками торпедовцев. В том числе, владимирские болельщики могут увидеть во Владимире ЦСКА, московское «Динамо», «Краснодар» или «Ростов».

Жеребьевка состоится чуть позднее, но уже известно, что 25-26 августа во Владимир приедет команда ФНЛ, 22-23 сентября – во Владимир приедет команда Премьер-лиги, а 27-28 октября – клубы ФНЛ и Премьер-Лиги встречаются между собой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Большой вклад в победу «Торпедо» с «Волной» внес полузащитник Никита Кривцов. При этом в заявку на текущий сезон его внесли буквально за несколько дней до матча кубка России. До этого один из самых талантливых игроков нынешнего состава владимирцев проходил просмотр в клубе Премьер-Лиги «Краснодар». Однако команды не сошлись в цене. По слухам, сумма в 3 миллиона рублей не устроила учредителей в лице администрации Владимирской области. В клубе хотят выручить за Кривцова сумму гораздо внушительней. Опять же, по неофициальной информации, речь идет о сумме в 30-50 миллионов рублей. Для владимирского «Торпедо» этот трансфер решит множество финансовых проблем. Главное, чтобы «Краснодар» согласился.