Владимирцы смогут увидеть 100 падающих метеоров в час

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Персеиды — один из мощнейших метеорных потоков. Они образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий многих миллиардов километров в длину.

Сама комета приближается к Земле только раз в 133 года. Обломки, вылетающие из ее ядра, попадая в атмосферу планеты, загораются. Это зрелище и называют звездопадом.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Персея, этим и объясняется название Персеид. Искать созвездие нужно ближе к северу — немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W.

Вообще Персеиды можно наблюдать до 24 августа. Но пик «звездопада» ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

- На протяжении всей ночи можно увидеть 100-110 падающих метеоров в час. Главное условие — ясное небо и открытая возвышенная местность. В городе под фонарями звездопад, конечно, увидеть не получится. Поэтому лучше поехать куда-то за город, удобно устроиться и ждать, глядя на небо. Падающие метеоры будут видны невооруженным глазом, телескопы и бинокли не понадобятся, - говорит лектор владимирского планетария Виктория Степанова.

Падающие звезды - время загадывать желание. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кстати, вместе с Персеидами в атмосферу Земли могут попадать и Каприкорниды. Отличить эти два звездопада друг от друга несложно: Персеиды обычно белые, а Каприкорниды – оранжевые и желтые.

Теперь главное, чтобы не было дождя, и небо не было затянутым облаками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Если вдруг погода не порадует, то можно сходить во Владимирский планетарий. 12 августа в 19 часов там пройдет полнокупольная программа «Беспокойная Вселенная», в которой расскажут о достижениях современной рентгеновской и гамма астрономии, о природе явлений, связанных с космическим рентгеновским и гамма излучением. Посетители увидят кадры космических пейзажей, познакомятся со звездным небом и яркими летними созвездиями. Цена билета — 150 рублей.