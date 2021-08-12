Школа в Коммунаре примет больше учеников, чем было задумано изначально

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1 сентября новая школа №46 в Коммунаре, наконец-то, распахнет свои двери. По сведениям городских властей, заявления на прием туда подали 1246 родителей. Однако последнее обстоятельство весьма встревожило некоторых из мам и пап.

Второй смены не будет

Все дело в том, что только что построенное здание этой школы рассчитано по проекту на 1100 мест, о чем много раз говорили в мэрии. А тут, мягко говоря, получается перебор.

- Неужели кому-то из детей откажут в приеме? - озадачилась Елена, мама одного из учеников начальных классов.

Однако в мэрии поспешили успокоить — никакого «перебора» нет.

- Согласно проекту действительно школа рассчитана на 1100 мест — это стандартная «проектная мощность». Однако реальная вместимость школы составляет 1500 человек, которые могут там заниматься без нарушения каких-либо санитарных и других правил, причем в одну смену, - успокоил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Уточнение про одну смену важно, ведь регион уже несколько лет пытается уйти от второй смены. Поэтому странно будет, если строительство новых школ, не будет решать эту проблему.

Кстати, по словам Карпиловича, другая молодая школа Владимира - №49 – хотя и чуть крупнее, но все равно уступает «сорок шестой».

- Дело в том, что «сорок девятая» спроектирована так, что там оказались очень широкие вспомогательные помещения, никак не используемые в учебном процессе. А здесь 17 тысяч квадратных метров, что чуть меньше, но планировка значительно эффективнее, хотя и холлы остались широкими, - объяснил Александр Карпилович.

Всех не примут

Но всех без исключения в новую школу все же не примут. По словам директора Евгения Алексеенко, «новой» школу называть все же не стоит.

- В отличие от «сорок девятой» нас не строили «с нуля», набирая новый коллектив и новых учеников. Нас просто перевели в новое здание. Соответственно, количество учеников уже составляло более 950 человек, и сейчас все зависит от количества вакантных мест в классах для тех, кто приходит к нам переводом, - говорит Алексеенко.

Фонды библиотеки уже активно пополняют.

Впрочем, это не касается первоклассников, живущих в Коммунаре — их примут всех без исключения. Для младшеклассников предусмотрено достаточно большое количество кабинетов. К примеру, по словам директора, год назад у них было пять первых классов, а теперь уже будет шесть, и всем хватает места. А вот с ребятами постарше оказалось чуть сложнее.

- Кому-то действительно приходится отказывать. Например, в четвертом классе у нас 17 вакантных мест, а восьмых-девятых их уже нет. Чтобы не было недопонимания, с каждым родителем я стараюсь беседовать лично. Тут стоит понимать, что иногда ребенка просто нецелесообразно переводить в другую школу — речь идет об учениках 8-9 классов, которым требуется готовиться к итоговой аттестации, и привыкать к новому коллективу будет некомфортно для самого ребенка, - объясняет Евгений Алексеев. - На сегодняшний день, помимо озвученной цифры в 1246 человек, у нас остается 50 вакантных мест, в том числе шесть свободных мест в 11 классе.

По словам Алексеенко, норматив предусматривает по 2,5 квадратных метра на школьника, и в зависимости от кабинета ребят в новом здании спокойно можно рассаживать по 30-34 человека в классе.

- Мы реально можем обучать по 1500 детей в одну смену без каких-либо затруднений. Таким образом, у нас в запасе остается еще около 250 мест, чего вполне хватит на ближайшие 3-4 года для нашего молодого микрорайона, - резюмировал Алексеенко.

Кстати, не стоит отчаиваться и тем родителям, кому было отказано по причине нехватки мест. По словам директора, их заявления они не выбрасывают, а формируют из них резерв. Например, папе одного семиклассника изначально отказали, а сутки спустя неожиданно освободилось место, о чем счастливому родителю тут же сообщили, и его ребенок теперь тоже пойдет в «сорок шестую».