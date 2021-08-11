Во Владимирской области на М-7 к светофорам приделают светодиодные стойки

Светофор с подсветкой. Фото - ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», отвечающее за федеральные трассы на территории Владимирской области, заявило, что в нынешнем сезоне сразу десять светофоров на дороге М-7 «Волга» получат светодиодные стойки.

Борьба со сном и туманами

Вернее светодиодные ленты разместят на стойках и опорах светофоров. По задумке, они будут дублировать цвет красного или зеленого сигнала, тем самым значительно упрощая жизнь водителям.

Во Владимирской области светофоры с сигнальными лентами появятся на десяти объектах М-7, а именно в Сенинских двориках (246 километр), в Симонцево (275 километр), поворот на Мстеру (280 километр), поворот на Никологоры (290 километр), в Чудиново (292 километр), в Вязниках ( 295 километр, улица Удобная), поворот на Ефимьево (297 километр), у Болымотихи (298 километр) и два в Гороховце (на 335 и 336 километрах).

Дорожники уверены, что эта новаторская идея поможет снизить аварийность, ведь дополнительные светодиодные ленты, которые растянутся вдоль опор, видно гораздо лучше, чем «одинокую» секцию. Кроме того, и пешеходам будет проще.

- Они позволяют привлечь внимание водителей при приближении к регулируемому перекрестку или пешеходному переходу, - объяснил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

В ГИБДД тоже считают, что идея со «светящимися лентами» полезна.

- Наибольшая аварийность на регулируемых перекрестках на трассе М-7 фиксируется в Вязниковском районе. Поэтому с точки зрения безопасности улучшение видимости светофоров будет полезным, - говорит старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» считают, что в Вязниковском и Гороховецком районах для водителей кроются еще две опасности.

- Около 90 процентов ДТП на перекрестках здесь происходит из-за того, что водители засыпают. Сама по себе прямая дорога притупляет внимание, и решать эту проблему нужно комплексно, - полагает Александр Полянский. - Второй фактор: на этих участках традиционно довольно часто бывают туманы.

Главное — не запутаться

На самом деле во Владимирской области такие светофоры уникальными не будут. Например, на объездной дороге Мурома недавно установили подобные подсветки. Однако тут же обнаружился один их недостаток: так, при горящей зеленым светом основной секции светофора, его дополнительная секция со стрелкой может показывать красный сигнал в зависимости от того, разрешается ли поворот. И наоборот. Как следствие, некоторые водители издалека начинают путаться.

- В любом случае водитель будет притормаживать при виде красного сигнала. К тому же подсветка не призвана регулировать движение — водитель в любом случае обязан ориентироваться на сигнал самого светофора. Эта подсветка призвана лишь привлечь внимание, - объяснил Александр Полянский.

Наш постоянный автоэксперт, председатель Федерации автослалома Владимирской области Евгений Ерофеев тоже полагает, что если исключить небольшую заминку с дополнительными секциями, то такие «светящиеся ленты» пойдут на пользу.

- Такая практика уже внедряется в других городах России. Полезно это в особенности тем, что при достаточно плохом уличном освещении, которое присутствует в наших населенных пунктах, светящиеся указатели светофоров издалека начинают сливаться с окружающими огнями, будь то красные габаритные огни других машин или даже зеленые подсветки организаций, которые тоже создают путаницу. Здесь же появляется реальная возможность издалека проанализировать ситуацию, - полагает Евгений Ерофеев и добавляет, что устанавливать такие новшества необходимо с таймерами светофоров.