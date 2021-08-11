Во Владимирской области к новому учебному году готовы 366 школ

Школа №36. Фото: Виктория СУХОВА

До нового учебного года осталось меньше месяца. На этой неделе должны завершить приемку городских школ. Если говорить об области, то сейчас полностью готовы 366 школ, в том числе с точки зрения пожарной безопасности — 245.

На примере самой крупной в регионе 36-й школы города Владимира, в которой учатся больше 1700 учеников, сотрудники МЧС рассказали, что должно быть в учреждении, чтобы его приняли к новому учебному году

Гидрант посредине двора

Сначала проверяющие осмотрели территорию — здесь не должно быть захламления, трава должна быть покошена, а подъезд к школе должен быть свободен.

- Кроме того, на территории 36-й школы есть пожарный гидрант, на его расстояние указывает специальная табличка на здании учреждения. К нему есть свободный доступ, а значит, при необходимости ничто не помешает им воспользоваться, - отметил Андрей Викман, государственный инспектор пожарного надзора регионального управления МЧС.

После оценки территории проверяющие отправляются внутрь, где смотрят наличие планов эвакуации, выходов, огнетушителей, исправность системы оповещения.

Доступ к эвакуационным выходам открыт, двери запираются на щеколду и магнитный замок, который автоматически разблокируется, если произойдет пожар. В школе говорят, что это удобно, потому что в этом случае не нужно бегать в поисках ключей.

Светящиеся планы эвакуации и порошковые огнетушители

- Огнетушители у нас порошкового типа — универсальные, которые тушат 4 класса пожара — твердые горючие материалы, горючие жидкости, горючие газы и электричество до тысячи вольт. Все огнетушители исправны, проверяются раз в квартал, - рассказал Владимир Смазнов, заместитель директора школы по безопасности.

Огнетушители поверяются раз в квартал. Фото: Виктория СУХОВА

Планы эвакуации сделаны на люминесцирующем фоне, который светится в темноте. Поэтому разглядеть их можно, даже если коридор будет затянут дымом. На каждом этаже расположена кнопка вызова. Если человек не сможет сориентироваться, куда нужно бежать, ему достаточно будет нажать на кнопку громкого вызова и сообщить свое местонахождение дежурному.

Кроме того, на первом этаже возле охранника закреплены специальные панели. Если начнется пожар, то кнопки начнут мигать красным цветом. На панели отобразится также этаж, где случилось возгорание.

К слову, за последние годы в школе не случалось пожаров. Но это не повод расслабляться. Для учеников проводятся занятия по безопасности и учебные эвакуации с привлечением сотрудников МЧС.

Больше 11 миллионов — на замену окон

Кроме безопасности проверяют в школах чистоту и косметическое состояние учебных помещений, спортзалов, мастерских, санузлов, пищеблоков, наличие бесконтактных термометров, рециркуляторов, санитайзеров, средств индивидуальной защиты.

Если случится пожар, кнопки на панели станут красными. Фото: Виктория СУХОВА

На подготовку школ в этом году было выделено почти 112,5 миллиона рублей, плюс больше 14,8 миллионов рублей пришли из внебюджетных источников. Больше 11,6 миллионов рублей потратили на замену окон, 16,8 миллионов рублей ушло на ремонт крыш, почти 6,2 миллиона рублей понадобилось на установку систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, на 51 миллион рублей отремонтировали асфальт, еще около 30 миллионов ушло на другие ремонтные работы.

В новом учебном году за парты сядут 39 184 ученика, это на 900 человек больше, чем в прошлом году.