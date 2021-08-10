Николай Мокров: от освобождения Литвы до звания заслуженного художника РФ

Картины Николая Мокрова отличает лиризм и яркость красок.

Но, к сожалению, в этом году есть ещё одна памятная дата - 19 июля исполнилось 25 лет, как он трагически ушел из жизни. В июля 1996 года Николай Алексеевич готовился к персональной выставке, которая должна была пройти во Владимирском музее (бывших Палатах), но 19-го числа он умер на руках Алисы Аксёновой и Анны Паевской от сердечного приступа. Юбилейную выставку открывали осенью 1996 года уже без него.

Родители Николая Алексеевича были крестьянами села Саваслейка Кулебакского района Горьковской (Нижегородской) области. Николай учился в ремесленном училище №8 города Кулебаки, а в 18 лет ушел на фронт (шел 1944-й год), служил в 243 стрелковом полку. Был тяжело ранен в ходе освободительного наступления на территории Литвы, под Шауляем. Награждён боевой наградой, медалью «За отвагу».

Искусствоведы называют Николая Алексеевича Мокрова мастером лирического пейзажа.

После Победы вернулся в родную Саваслейку 19-летним инвалидом войны. После переехал во Владимир для обучения, там же остался жить и работать. Получив специальность живописец-альфрейщик в 1951 году, он работал художником-оформителем, но всё свободное время посвящал живописи.

Картины Николая Мокрова были отмечены специалистами уже с первых публичных демонстраций, на областной художественной выставке 1957 года. Искусствоведы называют Николая Алексеевича Мокрова мастером лирического пейзажа. Он стал одним из тех художников, которые своим творчеством способствовали становлению Владимирской школы пейзажной живописи.

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Этюды и картины с пейзажами природы в разные времена года составляют основу его творчества.

Произведения живописца с успехом экспонировались на областных, зональных, республиканских, всесоюзных выставках и выставках советского искусства за рубежом.

Сегодня картины Николая Мокрова хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Центре пропаганды изобразительного искусства города Владимира, ряде региональных музеев России, галереях, частных коллекциях и собраниях в России и за её рубежом.

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В августе 2021 года дочь художника, Галина Николаевна Мокрова передала в музей Центра пропаганды изобразительного искусства города Владимира личные вещи отца, среди которых этюдник художника и грампластинка с песнями военных лет.