В рационе древних людей Сунгиря были северные олени и рыба

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По заданию Института геологии и минералогии сибирского отделения РАН ученые из Москвы, Новосибирска и Брюсселя провели исследование, которое помогло выяснить, чем же питались древние люди Сунгиря.

Ученые изучили состав стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костей основных погребений: взрослого мужчины, двух подростков, а также фрагмента найденного женского черепа.

- Можно сделать вывод о том, что индивидуумы Сунгиря получали белковые вещества преимущественно от употребления в пищу мяса северного оленя. Это подтверждается обилием костей данного вида на стоянке,- говорится в статье издания «Записки Института истории материальной культуры РАН».

Стоит отметить, что раньше считалось, что основой меню населявших Русскую равнину древних людей были мамонты. Однако новые исследования опровергли эту версию.

Сунгирская лошадка.

Если говорить о женщине, то в ее рационе была пресноводая рыба, о чем говорит определенное количество протеина водных организмов. Новое исследование диеты населения Сунгиря показало, что его обитатели были типичными охотниками позднего палеолита, добывавшими пищу в основном с помощью охоты на стадных наземных млекопитающих, прежде всего на северного оленя. Этому способствовало положение стоянки вблизи брода через палео-Клязьму, по которому происходило перемещение оленей в периоды сезонных миграций.

Кстати, узнать тайну памятника первобытной эпохи можно в «Палатах». На выставке представлено 1900 экспонатов, многие показали впервые. В экспозиции – археологические находки из раскопок стоянки, палеонтологические материалы, подлинные вещи, принадлежавшие Отто Бадеру, которые музею передал его внук, символы Сунгиря – лошадка и прорезные диски, жезлы и копья из погребений, предметы быта первобытных людей.

Витрина с украшениями каменного века.

Девушкам наверняка понравятся витрины с украшениями. В погребениях было найдено более десяти тысяч бусин, которые носили не только женщины, но и дети, и даже взрослые мужчины.

Выставка будет работать до 24 апреля 2022 года. Цена билета — 100-150 рублей.