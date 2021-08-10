Сгоревшее в Коврове общежитие оказалось повреждено от крыши до подвала

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Страшный пожар, случившийся днем 3 августа, не только нанес серьезный урон четырехэтажке 1930 года постройки, но и оставил без крова более 200 человек. Сейчас погорельцы ютятся кто у родственников, кто в пункте временного размещения, а власти Коврова решают, что делать дальше с пострадавшим общежитием.

«Огнемет» из вентиляции

Сразу после пожара было решено, что эксперты дадут предварительную оценку состоянию дома в течение трех дней, а затем будет решаться вопрос о возможности либо невозможности его восстановления.

- В минувшую пятницу состоялась встреча погорельцев из данного общежития с членами оперативного штаба. Встреча продолжалась два часа, - рассказала руководитель пресс-службы горадминистрации Коврова Мария Мельникова. - Предварительная справка об осмотре здания есть, но решение о судьбе общежития будет принято только 11 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в мэрии города оружейников, инженер проектно-экспертной организации Владимир Жмаев, обследовавший четырехэтажку, сообщил, что дом находится в плохом состоянии. Деревянные конструкции крыши уничтожены практически полностью, да и кровельное железо из-за нагрева сильно повредилось. Тут же инженеры заметили прогибы металлических балок, на которые опираются деревянные перекрытия четвертого этажа. В результате этого сами перекрытия оказались уничтожены более чем наполовину.

Что касается первых трех этажей, то и здесь эксперты обнаружили следы пожара — огонь частично прошел через вертикальные короба вентиляции, сильно повредив некоторые комнаты. При этом если четвертый этаж пострадал по большей части от огня, то нижние этажи серьезно залило водой во время проливки. Также огонь и вода сделали свое губительное дело в коридорах и общих кухнях. Существенно пострадали окна во всем здании.

Что касается подвала, то его железобетонные конструкции, выходящие на улицу Либерецкую, находятся в предаварийном состоянии. Причем последнее случилось не из-за пожара, а по причине долгого отсутствия капремонта. В остальном же каких-то серьезных разрушений в подвале специалисты не заметили.

- Предварительное заключение о состоянии дома будет готово в среду. На него можно будет опираться при вынесении решения о возможности реконструкции здания или признания дома аварийным. Итоговое заключение с фотографиями и обоснованиями будет готово через три недели, - резюмировали в горадминистрации Коврова.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погорельцам скинутся все

Не менее злободневным вопросом остается вопрос расселения пострадавших. Сейчас в пункте временного размещения, расположенного в гостинице «Ковров», по данным мэрии, находятся 40 человек. Средства на их содержание выделяет городской отдел по делам ГО и ЧС.

Однако заместитель главы администрации по ЖКХ Юлия Садкова заметила, что в любом случае людям придется долго ютиться по временным углам, какое бы решение не приняли в среду. Поэтому сейчас решается вопрос о предоставлении погорельцам компенсации за найм жилья.

- Лица, у которых нет второго жилья, в течение ближайшего месяца должны будут заключить договор аренды квартиры, - уточнила Мария Мельникова.

Так, семьи до четырех человек получат по 6582 рубля за наем однокомнатной квартиры или комнаты, а семьи от четырех человек и более получат за наем «двушки» по 8776 рублей. Правда, для получения денег придется собрать ворох документов: понадобятся договор найма, передаточный акт к этому договору, копия паспорта хозяина квартиры, с которым заключен договор, документы, подтверждающие оплату найма, а также заявление на имя директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Что касается помощи, то сейчас в местный отдел соцзащиты уже обратились 55 человек из 266 за выплатой компенсации. Это общая компенсация, одинаковая для всех погорельцев, и составляет она 10796 рублей на человека. Кстати, с 24 жителями общежития так и не удалось связаться.

Также власти города оружейников официально открыли сбор средств в помощь погорельцам с детьми. Деньги может перевести любой желающий.

- Это целевые средства, которые ни на что другое направлены быть не могут. Комиссия по благотворительности, когда истечет срок сбора средств, будет решать, кому и на что из пострадавших эти деньги направить, - рассказала Мария Мельникова.

КСТАТИ

Желающие оказать финансовую помощь погорельцам с детьми из дома №10 по улице Социалистической города Коврова, могут перевести средства на официальный счет, открытый для этого мэрией. Деньги можно перечислять до 25 августа. Реквизиты счета:

Сокращенное наименование ООО «Октябрьский рынок»

ИНН / КПП 3305796181 / 330501001

ОГРН 1163328065702

Расчетный счет 40702810922510000153

Банк получателя ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА

БИК 044525411

Корреспондентский счет 30101810145250000411

ОКВЭД 68.20.2

Назначение платежа - добровольные пожертвования в помощь семьям с детьми, пострадавшим на пожаре жилого дома по ул. Социалистической, 10.