Владимирский тренер серебряной призерки Олимпиады в Токио Ангелины Шкатовой: «Судьи решили оставить нас без победы»

Ангелина Шкатова.

8 августа завершилась Олимпиада для сборной России по художественной гимнастике. В составе команды выступала владимирская спортсменка Ангелина Шкатова.

После вчерашнего скандала с сестрами Авериными стало ясно, что золотую медаль России не отдадут. Тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что судьи уже выбрали фавориток из сборной Болгарии, поставив их в квалификации на первое место. И не ошиблась.

За первое упражнение с мячом наши гимнастки получили всего 46,200 балла, протест от наших тренеров судьи не удовлетворили. За многоборье поставили 44.200 балла. После поданного протеста подняли до 44,500 баллов. В итоге сборная России стала серебряным призером Олимпиады. До этого с 1996 года мы занимали исключительно первые места!

Владимирские тренеры Ангелины Шкатовой Анастасия Савватеева и Светлана Кагарлицкая следили за выступлением своей воспитанницы в прямом эфире. Переживали очень сильно. И считают, что российские гимнастки на самом деле победительницы.

- Девчонки — молодцы! Сделали все чисто, слаженно. Они показали классическую художественную гимнастику, в которой есть красота, грация. Ангелина выходила на ковер с улыбкой. Она вложила в подготовку и в выступление все силы, отдала все свое здоровье. Конечно, она шла на золото. Но, увы, в этом году судьи решили оставить нас без победы. Очень обидно, что те, кто не работают на разрыв аорты, становятся олимпийскими чемпионками, - подчеркнула Анастасия Савватеева.

Она уже написала поздравление своей воспитаннице, но пока не получила ответа. Анастасия Савватеева надеется, что Ангелина сможет выступить на Олимпийских играх в Париже.

- У них колоссальные нагрузки, которые сравнимы с полетом в космос. Ангелина вместе с тренером должна решить, продолжит она свой путь к золотой медали или нет. Очень многое будет зависеть от ее здоровья, - резюмировала Анастасия Савватеева.

Таким образом, Ангелина принесла в копилку Владимирской области четвертую олимпийскую медаль.

Напомним, Ангелина Шкатова пришла в художественную гимнастику в 4,5 года и сразу стала показывать целеустремленность и колоссальное трудолюбие. С начальной школы она стала привозить медали с первенства Вооруженных сил. А в восьмом классе после просмотра попала в молодежную сборную России. В 14 лет после золота чемпионата Европы получила звание мастера спорта международного класса. В 2018 году Ангелина уехала в Питер и поступила в институт физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. До ноября 2019 года Ангелина выступала в сборной в составе команды Санкт-Петербурга, выиграв все золото Универсиады и Кубок России. Сейчас Ангелина Шкатова продолжает учиться и тренироваться в сборной России под руководством заслуженного тренера РФ Ирины Винер.