Владимирские мамы жалуются на нехватку вакцин для детей

. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Перебои с поставкой вакцины от коронавируса в наш регион – не редкость. Владимирцы не раз отмечали, что записавшись на вакцинацию в конце июля или начале августа, легко могут получить место в очереди на сентябрь или даже начало октября. Не удивительно, что многие горожане начали ездить за прививками в Москву: например, привиться в пункте вакцинации, расположенном в Гостином дворе столицы, можно быстро и без проблем даже иногородним. Как отмечают горожане, лучше потратить два часа на дорогу до Москвы, чем на сидение в очередях в поликлинике. Но теперь, похоже, ездить в столицу придется и за детскими прививками. Как отмечают владимирские мамы, в поликлиниках начались перебои с необходимыми вакцинами.

- В детской поликлинике городской больницы №2, по информации медицинского персонала, отсутствуют необходимые нам вакцина – «Пентаксим» (от пяти наиболее опасных детских заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae – Авт.) и «Ротатек» (от ротовирусов – Авт.). «Пентаксим» закончился до того, как у нас наступил срок вакцинации, а «Ротатек» мы успели сделать лишь один раз из трех, - жалуется Мария Владимирова, мама девочки, которой исполнилось три с половиной месяца.

С этой проблемой столкнулась не только она: родители, чьи дети относятся к детской поликлинике №2, хором жалуются, что сделать нужную прививку там – огромная проблема. При этом врачи сами говорят, что нужных вакцин не закупают и в ближайшее время закупать не будут. После этого сами рекомендуют сделать прививку именно импортной вакциной, которую придется купить за свой счет.

- С «Пентаксимом» в нашей поликлинике всегда проблема, вижу это уже со вторым ребенком. Плохо закупают, быстро заканчивается. И не только с ним. Врач мне уже на сентябрь выписала рецепт на «Инфандрикс», чтобы я в аптеке сама купила, потому что в поликлинике даже не планируют закупать. Бесплатные прививки только отечественного производства всегда в наличии есть, - рассказывает мама двоих детей Ольга. – При этом у ребенка есть особенности здоровья, поэтому нам нужна лишь импортная, но добиться ееудалось только через департамент здравоохранения и страховую компанию.

В облздраве говорят, что знают об этой проблеме, в курсе сложностей и заведующая поликлиникой. В департаменте здравоохранения советуют обращаться с такими проблемами именно к последней – мол, она постарается помочь. Что характерно, в других детских поликлиниках такой проблемы нет – или, по крайней мере, она стоит не так остро. Так мамы, чьи дети относятся к городской детской поликлинике №1, признаются, что без проблем привили детей импортными вакцинами.

По словам родителей, перебои во Владимире начались не только с вакцинами. Так дети с сахарным диабетом уже год не получают иглы для введения инсулина, по закону положенные им бесплатно.

- Аптека предлагает только «восьмерки». А нам нужны «четверки» или «пятерки» (речь идет о размере иголок – Авт.) Год уже не получаем иглы. Рецепты выписывают. А потом поликлиника их изымает, - жалуется мама Елена Иванова.

В департаменте здравоохранения, куда мама задала этот вопрос, ей посоветовали обратиться по данному вопросу к заведующему поликлиникой или главному врачу. Правда, женщина туда уже ходила и услышала в ответ, что это департамент не выдает. Тогда специалисты облздрава предложили ей написать официальное обращение – и они проведут проверку. Но мама считает, что эффективнее обратиться сразу в прокуратуру.