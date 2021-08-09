Рпенский проезд «подорожал» до трех миллиардов рублей

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Как известно, на строительство Рпенского проезда, который должен стать третьей дорогой между Добрым и остальной частью города, было заложено около 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Однако теперь власти региона озвучили новый «ценник». И стоимость стройки выросла аж на 800 миллионов.

Сваи стали длиннее

- Общая сумма строительства составит около 3 миллиардов рублей, - заявил губернатор Владимир Сипягин во время последнего посещения объекта. - Мы договорились с Министерством транспорта о тесной поддержке Владимирской области, договорились, что часть денег вернем с переносом на 2023 год.

По словам Сипягина, перенос на 2023 год был оговорен из-за задержки со строительством проезда, так как пришлось ждать внесения изменений в проект и соответствующего согласования на госэкспертизе. Впрочем, тут вмешалось одно неожиданное обстоятельство, которое невозможно было предусмотреть заранее.

- Грунты в месте строительства Рпенского проезда требуют большего укрепления, чем планировалось изначально. В связи с этим пришлось менять проект, и буронабивные сваи станут длиннее, - объяснил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов.

Все это отчасти сказалось на «ценнике» Рпенского проезда. Еще одним фактором, который повлиял на стоимость строительства, стала цена на сырье.

- Стройматериалы подорожали в среднем на 40 процентов, причем не только по Владимирской области, но и по всей стране. В настоящее время все, что связано с госзакупками, в сложном положении, особенно это касается капитального ремонта, - рассказал наш источник в администрации Владимирской области. - Хотя этот год «проторгован» полностью, нет ясности, что произойдет в следующем году.

Отсюда и рост стоимости строительства Рпенского проезда. Например, металл вырос в цене в два раза, а сваи для для стройки как раз из металла.

Жилье скакнуло на полмиллиона

Причем рост цен коснулся не только такой глобальной стройки, как Рпенский проезд, но и того же жилищного строительства. Рядовые строители Владимирской области все лето сетуют, что стройматериалы выросли «до небес». И речь идет не только о металлопрокате, но и о простой древесине.

Так, согласно данным Владимирстата, кубометр обычной обрезной доски вырос лишь за июль на 2 тысячи рублей. Что говорить о других стройматериалах. От этого растут ценники на строительство, а от него — и на жилье. Сперва на новое, а затем и на «вторичку». Жители региона заметили, что цены на вторичном рынке жилья по области подскочили как минимум на 400-500 тысяч рублей за последние месяцы.

Если говорить сугубо о стройматериалах, то здесь кроются две основных причины, по которым наблюдается рост их стоимости. И находятся они далеко за пределами Владимирской области.

- Первый фактор — это рост цены на сырье и материалы на мировом рынке. Второй — повышенный спрос, к которому не было готово предложение: в 2020 году «просел» спрос, а за ним «просело» и предложение, а в этом году он опять вырос как на материалы, так и на сырье и на мебель. В итоге предложение не всегда успевает, так как часть цепочек нарушена (из-за пандемических ограничений — авт.), и не все производства возобновили темпы развития. Это характерно не только для России, но и для всего мира, - рассказал наш источник в Центробанке России.

Впрочем, эксперты пока не берутся делать точный прогноз для Владимирской области на ближайшее полугодие по ценам на строительство — пока «все идет по плану», а какие сюрпризы преподнесет 2022 год — загадывать рано.

Тем не менее, возвращаясь к Рпенскому проезду, в долгострой он превратиться точно не должен.

- В целом ситуация под контролем. Если говорить о выполнении работ, те, которые предусмотрены в этом году, будут выполнены точно. Уверен, что дорога будет построена в срок в 2023 году, - заключил Владимир Сипягин.

Тем не менее, пока нет ясности, будет ли дорожать строительство и в будущих сезонах.