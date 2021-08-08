На выборах в Госдуму во Владимирской области примут участие два десятка кандидатов

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 августа во Владимирской области завершился период, когда выдвинутые кандидаты могли сдать в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию. Это означает, что мы с вами теперь может определиться со списком тех, за кого можно будет проголосовать во время выборов в Государственную думу 17-19 сентября.

- Во Владимирской области по одномандатным избирательным округам №79 и 80 выдвинуто 20 кандидатов от 11 политических партий, - рассказал председатель облизбиркома Вадим Минаев. – По данным на 11.00 6 августа зарегистрированы 18 кандидатов от 10 политических партий. Вопрос о регистрации еще двух кандидатов (от партии «Коммунисты России»), которые сдали документы непосредственно 4 августа, будет рассмотрен в течение десяти дней со дня предоставления документов.

Списки кандидатов смотрите ниже, а пока отметим, что на выборы в Госдуму заявились во Владимирской области все мало-мальски известные партии – «Единая Россия», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР, «Российская партия свободы и справедливости», «Партия Роста», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России», «Новые люди» и «Родина». То есть за каждое из двух мест в Госдуму от нашего региона будут бороться в среднем по 10 кандидатов. Сразу видно, что речь идет о выборах в федеральный орган власти, так как на выборах в органы местного самоуправления такой конкуренции никогда не увидишь.

К примеру, в эти же дни пройдет еще 32 избирательные кампании в различные горсоветы и так далее. Там будет разыграно 200 мандатов. На них зарегистрировали 639 кандидатов.

- Для муниципального уровня это даже неплохой уровень конкуренции – по три человека на место, - сказал Вадим Минаев. – «Нулевых» округов (где нет ни одного кандидата – Авт.) у нас нет, есть лишь один округ в Собинском районе, где зарегистрирован один кандидат.

Вадим Минаев. Фото: Алексей СУХОВ

При этом кандидаты представляют лишь семь партий. А если говорить о партиях, которая смогла на выборы представить больше десятка кандидатур, то таких будет и вовсе четыре – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

А так, напомним, что выборы пройдут в три дня – с 17 по 19 сентября. Растягивание на три дня единого дня голосования связано с пандемией коронавируса и необходимостью сделать процедуру голосования безопаснее. В облизбиркоме уже обещали сделать для этого все возможное. На входе каждому будут измерять температуру, и если она есть, то его прямо на участке осмотрят врачи. Кроме того всем избирателям будут выдавать маски, перчатки и индивидуальные ручки. Сами члены участковых комиссий будут сидеть в масках и лицевых щитках. Причем столы членов комиссии будут закрыты стеклом.

КОНКРЕТНО

Информация о кандидатах на выборы в Госдуму:

Избирательный округ №79:

- Емельянова Лариса Николаевна (КПРФ)

- Закутин Алексей Викторович (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

- Игошин Игорь Николаевич (Единая Россия)

- Казаков Сергей Валентинович (Российская партия свободы и справедливости)

- Квашенников Николай Алексеевич (Партия Роста)

- Корнишов Сергей Викторович (ЛДПР)

- Кушпита Дмитрий Юрьевич (Яблоко)

- Маринин Андрей Владимирович (Справедливая Россия – Патриоты – За правду)

- Никольский Андрей Владимирович (Коммунисты России)

- Серегин Илья Андреевич (Новые Люди)

- Смирнова Ольга Александровна (Родина)

Избирательный округ №80:

- Аникеев Григорий Викторович (Единая Россия)

- Бирюков Сергей Евгеньевич (Справедливая Россия – Патриоты – За правду)

- Гогин Владимир Вячеславович (Родина)

- Данилов Сергей Васильевич (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

- Меньшиков Кирилл Сергеевич (Новые люди)

- Рыкунов Владимир Владимирович (ЛДПР)

- Сидорко Антон Сергеевич (КПРФ)

- Фирсов Алексей Александрович (Яблоко)

- Щербаков Артем Сергеевич (Коммунисты России)