Что ждет владимирцев в августе: рок-фестиваль, колокольный звон и театральные встречи

Новые имена. Фото департамента культуры.

После запрета на проведение массовых мероприятий многие масштабные фестивали перенесли на несколько месяцев. Но в конце августа на них, наконец, можно будет попасть.

«Новые имена» Дениса Мацуева

Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: Новые имена в Суздале» будет проходить в течение двух дней — 21 и 22 августа.

21 августа в 19 часов в амфитеатре Главного туристического комплекса Суздаля состоится гала-концерт. В нем примет участие народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина, а также юные музыканты Даниил Тюрин (фортепиано), Александр Рублёв (труба). В программе концерта - произведения Дмитрия Шостаковича, Карла Марии фон Вебера, Жана-Батиста Арбана, Джорджа Гершвина и других. По традиции в завершении концерта прозвучит джазовое трио в составе Дениса Мацуева, Андрея Иванова (контрабас) и Александра Зингера (ударные).

22 августа в 18 часов совместно с камерным составом Владимирского Губернаторского симфонического оркестра выступят Варвара Петрова (гобой), Анна Катенина (кларнет), Семен Саломатников (труба), Тихон Евланов (виолончель), Иван Попов (балалайка).

Цена билетов — 500 — 1000 рублей. Посетить мероприятие можно, имея на руках сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 72 часов). Наличие масок и перчаток при посещении мероприятия обязательно.

«Лето любви»

В туристическом комплексе «Горячие ключи» 21 и 22 августа пройдет рок-фестиваль «Лето любви». Основные хедлайнеры фестивали: легендарный «Калинов мост», оригинальный «Вежливый Отказ», экзотическая хипповая Умка, Борис Базуров с новым этно-проектом, а еще классик советского рока Сергей Попов с группой «Жар-Птица» из Дубны. Кроме того, сыграют свои программы рок-группы из Владимира, Иваново, Ярославля, Москвы, Сибири.

Билеты на фестиваль можно купить в кассах на входе на фестиваль по 800 рублей за один день, 1000 рублей — на два дня. Дети до 7 лет – бесплатно, с 7 до 12 — 250 рублей на один день, 500 рублей за оба дня.

Фестиваль духовной музыки

28 августа в стенах Ризоположенского монастыря в Суздале состоится VIII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Торжественное открытие состоится в 11 часов. Для гостей будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концерта колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступление хоровых коллективов: Владимирского камерного хора (дирижер – Дмитрий Федоров), Филармонической хоровой капеллы Ярославской государственной филармонии «Ярославия».

Лето Господне.

В 19 часов перед гостями фестиваля вновь выступят хоровые коллективы. Детская хоровая капелла Центра классической музыки, а также солистка Анастасия Хорошева совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина, исполнят кантату Сергея Прокофьева для меццо-сопрано, хора и оркестра.

Вход свободный. Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль. Время отправления: 28 августа в 9.30 и в 17.30. Справки по телефону: 8(4922)32-63-65, 32-27-71, 32-54-95.

Посетить мероприятие можно, имея на руках сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 72 часов). Наличие масок и перчаток при посещении мероприятия обязательно.

Премьера в театре кукол

Премьерный спектакль «Носорог и добрая фея» можно будет увидеть 20 (в 11 часов) и 21 августа (в 11 и 13 часов). Сказка Дональда Биссета описывает средство спокойно спать ночами, прожевав и запив молочком сотню шоколадных печений.

Носорог и добрая фея. Фото театра кукол.

Сэм окружающими жителями считался крайне непочтительным животным – он каждую ночь будил соседей падением с кровати. Падал же он по причине ему самому неизвестной. Заснув как обычно после съедания двух полусотен печенек с вкуснейшей шоколадной начинкой, запитых стаканом молока, носорог долго ерзал по кровати. Чем закончится увлекательная история, узнаете, если придете на спектакль.

Цена билета — 230 рублей.

Театральные вечера в «Велесе»

Владимирский областной академический театр драмы откроет сезон под открытым небом. Спектакли пройдут на территории эко-отеля «Велес».

13 и 27 августа в 20 часов покажут моноспектакль по мотивам романа Фриша «Назову себя».

Также 13 августа в 20 часов можно будет увидеть постановку «Жизнь прекрасна».

20 августа в 20 часов зрители увидят четыре новеллы Шукшина «Праздник был».

27 августа в 18 часов покажут лирическую фантазию «Желанная».

Цена билетов — 600 рублей.

Живопись в Центре ИЗО

До 5 сентября будет работать персональная выставка Елены Якимочевой - профессионального художника по росписи промышленного и ручного батика. С 1996 года художник живет и работает во Мстере. Познакомившись с уникальным вышивальным промыслом Мстеры – старинной белой гладью и владимирским швом, — она начала разработку швов и разделок для вышивки икон в технике монастырского лицевого шитья. Ею, например, созданы икона «Святой Николай Чудотворец» и панно «Святой Георгий». Работы Якимочевой хранятся в Александровском и Мстерском художественных музеях, в частных коллекциях — как в России, так и за рубежом. Цена билета — 50 — 100 рублей.

Также в Центре ИЗО до 29 августа можно увидеть работы московского художника Бориса Хромова. На выставке в представлены произведения, выполненные в различных техниках за длительный период творческой жизни. Классическая станковая живопись позволяет художнику раскрыть темы живописных пейзажей и самобытную сторону старинных русских городов «Золотого Кольца». Его деревянные изделия тяготеют к истокам народного творчества, а живопись на дереве в исконно русских традициях имеют некий посыл к силе и образности русских икон. Металлом, как проявлением силы огня и железа, художник «рисует» в пространстве пятном и линией, создавая пластические образы. Цена билета — 50 — 100 рублей.

ВСМЗ приглашает

Несколько новых выставок открылось во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

В «Музее природы» работает экспозиция «Человек, обманувший пчелу», посвященная памяти уникального вологодского художника-таксидермиста Николая Николаевича Кочина. В фондовых коллекциях музея-заповедника хранится 1666 предметов, выполненных его руками, – 1605 растений и 61 чучело. Именно с этих знаковых экспонатов и начиналась нынешняя естественнонаучная экспозиция. Черника и мать-и-мачеха, заячья капуста и кувшинка, синица и ласка – замершее прекрасное мгновение встретит вас на выставке в Музее природы. Цена билета — 120 — 170 рублей.

Выставка Дениса Молодкина. Фото с сайта ВСМЗ.

В «Палатах» можно увидеть «Новые сказки Дениса Молодкина». Современный и многогранный художник, он творит свой чудесный мир в лаковой миниатюре, населенный знакомыми сказочными героями и рожденными фантазией мастера. Сказки и фантазии художника переплетаются в этом чарующем мире, и тогда дуб с Кощеевой смертью оказывается на городской окраине рядом с многоэтажками, а Царевна-Лебедь летит над тракторишкой, везущим воз сена через деревенский мостик. Продолжает Денис Молодкин и иконописную традицию Мстёры. Изображения святых – будь то Георгий Победоносец или Ксения Петербургская, русские князья или Богородица, – все они дышат благоговейной нежностью и огромной любовью. Цена билета — 70 — 100 рублей.

В суздальском кремле открылась выставка «Дом Господень». На суд посетителей представлено около 100 работ архитекторов, художников, мастеров прикладного искусства разных школ и направлений, все они творят в разных техниках и демонстрируют новый этап развития современного христианского искусства. Цена билета — 70 — 100 рублей.

С 12 августа в «Палатах» начнет свою работу выставка «Александр Невский. Легенда о святом». На ней будут представлены предметы из коллекций археологии Владимира и Суздаля, оружия, сфрагистика, нумизматика, иконы, графика, фотографии, открытки, белый камень, книга гражданской печати, книга рукописная, драгоценные металлы и камни, ткани, живопись, документы, филателия, лаковая миниатюрная живопись. Всего экспонируется 240 предметов из фондов музея-заповедника, а также из частных собраний. Цена билета — 100 — 150 рублей.