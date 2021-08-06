«Онколог — в каждую деревню»: партия «Новые люди» поможет владимирским медикам в борьбе с раком

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

С 2019 года во Владимирской области действует программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального бюджета до конца 2024 года должно быть направлено более полутора миллиардов рублей. Большую часть денег направят на переоснащение региональной онкологической службы и создание центров амбулаторной онкологической помощи.

— Я предлагаю не ждать, когда такие центры откроют по всей Владимирской области, и разработать региональную программу «Онколог — в каждую деревню», которая помогла бы выявлять заболевания на ранних стадиях у тех людей, у которых нет возможности самостоятельно добираться даже до районных больниц, — говорит кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» по Суздальскому одномандатному округу Кирилл Меньшиков. — Когда впервые сталкиваешься с этим диагнозом, кажется, что жизнь окончена. Но это не так. Главное — вовремя обратить внимание на проблему, а дальше — дело за врачами.

Кирилл не понаслышке знает, что своевременная и качественная медицинская помощь спасает жизни. Он на собственном примере доказывает, что рак — не приговор. Кроме того, Кирилл создает карту проблем медицинских учреждений Владимирской области. А теперь предлагает разработать и региональную программу борьбы с раком.

— Я считаю важным, чтобы специалисты проводили выездные осмотры сельских жителей несколько раз в год, курировали их и сопровождали до тех самых ЦАОПов, — продолжает Кирилл Меньшиков. — Конечно, у нас уже есть онкоцентры во Владимире, Коврове, Муроме и Гусь-Хрустальном. Скоро они должны появиться и в Александровском и Киржачском районах. Но спросите себя, достаточно ли этого? Думаю, все согласятся, что это вопрос риторический.

В России с апреля 2021 года действует разработанный Минздравом порядок оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях. Согласно ему, помощь онкобольным должна оказываться по единым стандартам. Вся информация о пациенте систематизируется, что должно исключить возможность потери жизненно важной информации, повторных процедур и других неприятностей, с которыми может столкнуться человек на пути к выздоровлению.