Лучшими домами Владимира признали элитные соседки-многоэтажки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этом году со всего областного центра на конкурс «Лучший дом муниципального образования город Владимир» было подано 29 заявок, однако в финал вышли лишь 13 домов, из которых жюри и выбрало «самые-самые». Таковых оказалось пять штук.

«Хрущевкам» не победить

В конкурсе действуют две номинации — в первой участвуют дома до 1 января 2016 года постройки, во второй — здания, построенные после этой даты. В каждой номинации имеется по два призовых места.

В 2021 году лучшим домом от 5 лет и старше стала многоэтажка по по Октябрьскому проспекту, 27, что находится прямо за обладминистрацией. Второе место досталось дому №5 по улице Куйбышева.

Из молодых домов лучшим в этом году признали новостройку в районе «Парк Университет»по улице Мира, 4 - это почти напротив первого победителя, прямо за бензозаправкой. Второе место в этой категории присудили дому №1 по улице Сперанского.

Также жюри отдельно выделило дом №207 по улице Добросельской — в отличие от победителей, это не «элитное» жилье, а «самый рядовой» дом — пятиэтажка 60-х годов постройки из красного кирпича.

- Им присужден диплом участника «За волю к победе», - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - Конечно, объективно говоря, обычной «хрущевке» сложнее победить, ведь на поддержание в ее нормальном состоянии требуется больше вложений. Но многое зависит от самих жителей и их желания повысить уровень комфорта.

Помог тепловой узел

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новостройка на Мира, 4 встретила цветниками возле подъездов, большой детской площадкой и камерами наблюдения, увешанными почти по всему периметру, включая подъезды. Как говорит заместитель начальника Управления ЖКХ горадминистрации Владимира Михаил Поваров, от других новостроек эта отличается, в первую очередь, прекрасным тепловым узлом.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Он здесь находится в отличном состоянии и стал одним из самых энергоэффективных в городе. Я общался с жильцами, они говорят, что у них самая низкая оплата за отопление из всего жилищного фонда во Владимире, - рассказал Михаил Поваров. - Также здесь предусмотрены подъемники для маломобильных групп населения, камеры наблюдения по периметру, хорошая детская площадка и контейнерная площадка из бруса — таких во Владимире нигде нет. Все это и дало высокий результат.

Впрочем, директор управляющей компании Алексей Романов, обслуживающий дом, признался, что тепловой узел они оптимизировали собственными руками и не без помощи жильцов.

Сами жители своим домом тоже очень довольны.

- Совет дома принял решение участвовать в этом конкурсе, он у нас вообще прекрасно работает. У нас есть свой чат, в котором мы обсуждаем наши проблемы и предложения. Тут же управляющая компания отвечает на наши вопросы. А на благоустройство мы отдельной строкой собираем денежки, сами сажаем цветы. В какой-то степени конкурс станет для нас мотивацией, чтобы делать дом еще лучше, - поделилась жительница новостройки Елена Золина и показала подъезд — везде чисто и красиво, правда — лестницу сразу не найти — создатели дома почему-то «спрятали» вход на нее на балконе.

Песок не той системы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А вот их «соседям» с Октябрьского проспекта, 27, уже не впервой побеждать в этом конкурсе. Председатель местного ТСН «Вишневые сады» Елена Шидловская призналась, что они уже становились лучшим домом Владимира в 2018 году.

- Теперь заявку подали вторично и снова победили! Сейчас мы полностью заменили детскую площадку, установили безопасные качели, поставили новые входные группы (подъезды — авт.), обновили козырьки. Но главной фишкой дома стал ремонт в самих подъездах, - говорит Елена Шидловская и ведет внутрь.

Как только заходишь в холл первого этажа, может показаться, что попал в Московский метрополитен — полы здесь мраморные, а на потолках висят яркие хрустальные люстры. По словам председателя ТСН, из 80 квартир 70 поддержали такой «тюнинг» подъездов, а скидывались по 8 тысяч рублей с квартиры. Правда, это сделано только в холлах первых этажей, но на этом жильцы останавливаться не собираются.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что дом этот смело можно назвать элитным. К примеру, даже однокомнатная квартира здесь стоит значительно дороже обычной по Владимиру. Вполне естественно, что жильцы таких домов, в отличие от жителей «хрущевок», практически не имеют долгов по ЖКХ — это один из главных критериев при отборе на конкурс. Даже требования жильцов тут не совсем обычные.

- Здесь жители постоянно звонят, пишут — активные, большие молодцы. Ни в одном доме такого не было: привезли песок, говорят: «Не лепится, смените!» - пришлось собирать старый и везти новый песок. Требования большие, но приходится выполнять, - говорит замдиректора управляющей организации Надежда Панкратова, занимающаяся обслуживанием «Вишневых садов».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Впрочем, это дает и свои плоды — к примеру, дети из соседских домов ходят играть именно сюда — на площадках здесь уютно, чисто и просто красиво.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По итогам конкурса все победители получат большие таблички «Лучший дом-2021», почетные грамоты для жильцов и управляющих компаний, и моральное удовлетворение.

К сожалению, жителям «простых» домов остается только завидовать — многие из-за долгов по ЖКХ, образовавшихся после многочисленных перерасчетов, при всем желании не смогут принять в нем участие.