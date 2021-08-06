Во Владимирской области собираются построить 80 электрозаправок

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Минэкономразвития России включило Владимирскую область в пилотный проект по развитию электротранспорта, доля которого в стране к 2030 году должна вырасти до 10 процентов. Согласно этому проекту, в регионе в ближайшем будущем могут появиться 80 электрических АЗС.

Педаль до упора

Однако пока даже количество легковушек на электрической тяге во всей Владимирской области едва превышает число планируемых заправок. В областном Управлении ГИБДД уточнили, что не ведут специального учета электромобилей, однако наши эксперты полагают, что на всю область их наберется не более 100 штук.

- Пока большого спроса на них не наблюдается. В основном электромобили покупают или те люди, которые жили в Европе и видели, что это такое, или молодежь, - говорит руководитель Владимирской автошколы ДОСААФ России Вадим Марьюшкин.

Между тем, по словам эксперта, не исключено, что в обозримом будущем автошколы начнут обучать именно вождению на электромобилях. Все дело в том, что эти машины имеют принципиальные отличия от машин с двигателями внутреннего сгорания. Если на электромобиле выжать педаль газа до упора, он выдаст максимальную мощность, чего не бывает на «классических» автомобилях.

- Поэтому управлять такими машинами большинству людей может оказаться сложнее, - полагает Вадим Марьюшкин. - И, тем не менее, электромобиль в условиях города может быть хорошей альтернативой — когда человеку требуется проехать расстояние в 10-15 километров. Другое дело, что на межгороде с этим сложнее.

Подвела батарея

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Помимо прочего, в электромобилях кроется несколько существенных недостатков, что также отпугивает простых владимирцев от их покупки.

- Определенно, за этими машинами будущее, но не в ближайшие годы. Все упирается в батарею — они слишком быстро разряжаются, и необходимо, чтобы технологии шагнули вперед. Полагаю, что достойные машины появятся только лет через 30, - говорит председатель Федерации автослалома Владимирской области Евгений Ерофеев. - Хотя нынешние электромобили очень рентабельны для тех, кому требуется проехать не более 100-150 километров в день, а вот поездки на дальние расстояния — это не для них. Например, чтобы добраться до нас из Москвы вряд ли найдется желающий становиться на 6-8 часов на дозаправку где-то посередине дороги.

К сожалению, второй недостаток электромобилей — их стоимость. Самый дешевый вариант, у которого фактически нет ничего, кроме двух мест, а дальность поездки на одном заряде составляет максимум 150 километров, обойдется в 400 тысяч рублей. А более-менее достойные экземпляры тянут на миллионы рублей. Для примера, во Владимирской области сейчас продается с рук лишь один такой автомобиль, хозяин которого честно предупреждает, что батарея за несколько лет эксплуатации уже подсела, и ее хватает менее чем на 100 километров — даже до Мурома не доехать.

- Нынешние технологии, используемые в производстве, просто не позволят сделать более дешевый автомобиль на электричестве, который способен был бы проехать 500-600 километров без подзарядки, - полагает Евгений Ерофеев.

Ударить по бездорожью не получится

Еще один недостаток автомобилей на электрической тяге — в настоящее время они способны колесить только по шоссе. На бездорожье составить конкуренцию своим бензиновым и дизельным «братьям» они не в состоянии.

- Есть робкие попытки создать электровнедорожники, однако все чаще используются гибридные машины, способные работать как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, - объясняет Ерофеев. - Именно «гибридов» в нашем регионе значительно больше, чем чисто электрических автомобилей.

Впрочем, все наши эксперты сходятся во мнении: электромобиль важен в части экологичности, а также может быть полезен для развития туризма во Владимирской области. Власти планируют поставить электрозаправки вдоль федеральных трасс и у гостиничных комплексов, а именно там сейчас в нашем регионе чаще всего можно встретить электромобили.

- А если есть места для дозаправки, на них будет и спрос, - объясняют автоэксперты. - Единственный минус — во Владимирской области до сих пор нет подзарядок в крупных магазинах, что давно уже присутствует в крупных городах.

Впрочем, как полагает Вадим Марьюшкин, полноценно развиваться автомобили на электричестве не только во Владимирской области, но и во всей России, начнут не раньше чем через 10-20 лет.