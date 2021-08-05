Собрать ребенка в школу на 10 тысяч рублей во Владимире сложно, но можно

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До нового учебного года остался всего месяц. Родители, которые откладывали покупки до последнего, начали бегать по магазинах в поисках школьных покупок. Тем более что многие уже получили выплату в 10 тысяч. Пора тратить денежки! Но хватит ли? Выясняем у владимирских мам.

Скидки экономят бюджет

Мама троих сыновей Светлана Игошева знает, как без ущерба бюджету собрать детей в школу. Говорит, что делать это нужно во время распродаж.

- К школе мы начали собираться еще в мае, когда стартовали сезонные скидки. Сразу приобрели рюкзак, тут я ориентируюсь не на фирму, а чтобы обязательно была ортоспинка и светоотражатели, ну и ребенку должно нравится. Выбрали модель в интернет-магазине за 2 тысячи и еще на 500 рублей приобрели сразу пенал, ручки, карандаши, линейки, ластики, точилки. Брала сразу много, так как канцелярия все время быстро заканчивается, - говорит Светлана.

На три тысячи по списку закупили все необходимое для уроков труда и рисования — альбомы, краски, пластилин, бумагу, картон, кисточки, папки фартук, сюда же вошли дневники, тетради, самоклеющиеся обложки. Отдельно сдавали на рабочие тетради, которые обошлись в 2500 рублей.

- Самое интересное — форма. У нас в школе нет строгих требований, главное условие — серая жилетка, светлая рубашка или водолазка и темный классический низ. Брюки купили на распродаже — две пары по 1000 рублей (цена до скидки была 2500). Рубашки остались по наследству от старшего сына, но я ради интереса смотрела цены — 500-1000 рублей летом, а для первоклашки нужно не меньше пяти штук — то паста потечет, то в столовой суп прольется. Жилет и блейзер обошлись в тысячу, можно найти и дешевле, но нас устроили цена и качество. Осталось купить только обувь, ее я заранее не беру, так как нога растет молниеносно. Но мы уже присмотрели симпатичные ботинки на сменку за 1800. Их и возьмем в конце августа. Еще нужны кроссовки на физкультуру и белая футболка с шортами. Думаю, уложимся в полторы тысячи, - говорит многодетная мама.

Светлана уверена, что 10 тысяч — это как раз та сумма, в которую можно уложиться, если закупаться разумно и по скидкам.

Подростку - право выбора

. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот мама пятиклассника Наталья Чувилина говорит, что десять тысяч — не такая уж большая сумма и уложиться в нее практически нереально. Ребенок уже сам диктует, какой рюкзак ему нужен и какая расцветка дневника подойдет. С интересами подрастающего поколения, хочешь не хочешь, а считаться приходится.

- Два года назад брали рюкзак с ортопедической спинкой, но он такой тяжелый, что на этот раз решили выбрать обычный, обошелся он в три с лишним тысячи. Максиму в нем понравилось, что есть шнур для подзарядки телефона. Но это просто модная уловка: внутрь вкладывается power bank. Мне понравилось, что на рюкзаке нарисованы светоотражающей краской большие глаза. В нашем спальном районе с множеством машин это важно. Мешок для сменки взяли за 700 рублей. Конечно, можно купить дешевле, но сын уже подросток, ему важен интересный принт, ну и конкретно в этом мешке есть несколько отделений, что удобно, - объясняет Наталья.

На тетради, ручки и прочую канцелярию уйдет еще 2,5-3 тысячи рублей, плюс будут еще рабочие тетради и контурные карты. Что касается формы, то она примерно обойдется в 5-5,5 тысяч рублей. Мама рассчитывает, что пиджака должно хватить года на два, а вот брюки приходится покупать каждый новый учебный год, плюс берут на смену.

- Водолазки в нашей школе носить нельзя, только рубашки пастельных тонов. Рубашки беру не самые дешевые, поскольку ребенок сидит в них целый день, часто их стираю, глажу. Цена – 1200 рублей за каждую, а нужно две-три на каждый день и одну белую. На сменку в этом году взяла обувь, похожую на кеды за полторы тысячи. До этого покупали туфли, но сын очень быстро обдирает носы. Вид у них уже к зиме никакой. Останется купить на физкультуру кроссовки, футболку, шорты и чешки на хореографию. В общем, в полученную выплату в 10 тысяч рублей мы не уложились. Но и такой задачи передо мной не стояло, если честно, - констатирует Наталья Чувилина.

КСТАТИ

Собрать ребенка в садик выйдет не так затратно, поскольку специальных требований к одежде не предъявляют, и почти в каждом гардеробе найдутся необходимые вещи: трусы, майки, носки, колготки, футболки, логсливы, шорты, лосины, платья или юбки для девочек, сандалии. Все это можно купить на распродажах за смешную цену.

Также понадобится форма на физкультуру — чешки, черные шорты и футболка определенного цвета. Многие родители на осень и зиму покупают дополнительные комбинезоны на случай активных прогулок и падений детей. Но опять же их можно приобрести с рук. Канцелярские принадлежности обходятся примерно в 500 рублей.

Если говорить о будущих студентах, то их собрать в институт вообще не составляет труда. Как правило, молодежь ходит на пары в повседневной одежде. Правда, есть вузы с дресс-кодом, а значит, придется купить пиджак, рубашку или блузку, брюки или юбку. Но это скорее исключение из правил.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы могут помочь собрать в школу детей из малоимущих семей

Городское управление по физической культуре, спорту и молодежной

политике совместно с добровольческим движением «Доброштаб» запустило акцию «К школе готов!».

До 25 августа каждый житель города Владимира может стать участником акции и сделать маленькое чудо для юных школьников. Чем порадовать детей? Любыми канцелярскими принадлежностями в новом или хорошем состоянии: тетради (клетка, линейка, общие и тонкие), обложки, ручки шариковые, наборы геометрических фигур, принадлежности для рисования и творчества (альбомы, цветная бумага, карандаши и краски и т.п.) и другие материалы.

Собранные вещи можно передать по следующим адресам:

- ул. Строителей д. 6, каб. 26, по будням с 9.00 до 17.00, тел. 77-86-83

- ул. Михайловская 24, каб. 16, по будням с 8.30 до 17.00,

- ул. Гагарина, 1, ежедневно с 8.00 до 21.00, «Кофейня на Гагарина».

По всем вопросам можно обратиться к координатору акции Дарье Щекиной по телефону: 77-86-83, e-mail - dobroshtab33@yandex.ru