Спасший на пожаре в Коврове человека Дмитрий Власов: «Мужчина метался по квартире, но сам выбраться не смог»

Дмитрий Власов. Фото из архива героя публикации.

3 августа на улице Социалистической произошел крупный пожар площадью 1500 квадратных метров в четырехэтажном многоквартирном доме. Один из крупнейших пожаров за последнее время начался в одной из квартир на четвертом этаже, после чего огонь быстро перекинулся на кровлю. В результате один человек пострадал, еще 29 были спасены, к счастью, никто не погиб. Однако выяснилось, что единственный спасенный обязан жизнью даже не профессиональным пожарным, а простому водителю, который в тот час заехал по делам в общежитие на Социалистическую, 10.

- Сегодня утром нам позвонила сестра коллеги, который как раз живет в этом общежитии. Она сказала, что волнуется за брата, так как не может его найти, и попросила нас проведать его. Мы с товарищем в обед туда и поехали, - рассказывает Дмитрий Власов. - Зашли к нему домой и выяснили, что все в порядке, и когда засобирались уходить, бегут местные женщины, кричат: «Помогите! В доме пожар!»

По словам Дмитрия, они тут же побежали туда, куда указывали женщины. Комната, из-под двери которой вырывался черный дым, находилась в другом крыле на четвертом этаже. Дмитрий успел взять у кого-то из женщин топор и при его помощи быстро выломал дверь в комнату.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Как только выломал, подъезд заволокло черным дымом. Сквозь этот дым я заметил силуэт стоящего внутри человека. Я еще подумал: «Раз стоит, значит живой!». Внутри на полу лежали осколки стекла, а что именно горело — я не смог рассмотреть. Да и некогда было смотреть.

Тут Дмитрий понял, что сам начинает задыхаться, схватил стоящего внутри человека и потащил к выходу. В коридоре он заметил, что тот сильно обгорел — это был мужчина, возраст которого из-за копоти понять было невозможно. Дмитрий понял, что один утащить человека не может — тот был не очень большой комплекции, но все равно весил достаточно. Тогда Власов позвал товарища, вместе с которым они отнесли мужчину к балкону, на котором находились женщины.

- Пока несли, я заметил, что у него слезает кожа. Очевидно, этот человек метался по комнате, обгорел, пытался открыть дверь и разбил какие-то банки — отсюда и осколки на полу. Видимо, самостоятельно открыть дверь у него не получилось. В это время другой наш товарищ, тот самый, к которому приходили, бегал с тазиком и пытался потушить пламя, но мы вскоре поняли, что ничего сделать сами не сможем, и крикнули, чтобы вызывали «скорую» и пожарных, - говорит Дмитрий.

По дороге Власов и его товарищи кричали и стучали во все двери, чтобы люди, находившиеся в комнатах, вышли. Когда мужчины вышли на улицу, заметили, что к дому уже мчатся пожарные машины — сразу пять штук.

- К тому моменту огонь начал расходиться, к тому же на крыше лежал какой-то утеплитель в большом количестве. Я еще подумал, что он может загореться! – вспоминает герой.

Увидев, что помощь приближается, Дмитрий и его коллега сели в машину и уехали на работу, никому ничего о своем поступке не сказав. При этом они лишь потом из новостей узнали, что пожарные выводили из дома других людей — парни были уверены, что на тот момент все уже покинули квартиры, находившиеся в опасной близости от очага.

По словам Дмитрия, раньше ему еще никогда не приходилось спасать людей. К счастью, спасенный им мужчина в итоге остался жив.

- Я потом звонил спросить, мне сказали, что его жизнь вне опасности, - рассказал Дмитрий Власов.

По предварительным данным дознавателей регионального ГУ МЧС, именно неосторожность пострадавшего — мужчины 1976 года рождения, могла стать причиной пожара в общежитие. Проверка по данному факту продолжается.