В центре Владимира стало на две парковки меньше

Улица 2-я Никольская Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях на улицах Горького и 2-я Никольская проводились большие работы по укладке нового дорожного полотна. Автолюбители обрадовались, однако вместе с новым асфальтом дорожники неожиданно «забрали» карман между остановкой «улица Гастелло» и поворотом на улицу Тракторную, что находился напротив сетевого магазина. А на 2-й Никольской запретили остановку в левой части автодороги по ходу движения напротив здания Театра кукол.

«Лишний» карман

Улица Горького Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По поводу ликвидации кармана на улице Горького автолюбители высказались однозначно.

- Теперь придется оставлять машину прямо на краю проезжей части, от этого возникнут заторы, и будет еще хуже, - уверен автолюбитель Владислав.

- Непонятно, где теперь оставлять автомобиль, когда приезжаешь в магазин. Очевидно, что действительно придется бросать на обочине, - соглашается водитель Андрей.

Впрочем, в мэрии объяснили, что ликвидировали стоянку у магазина на перекрестке улиц Горького и Тракторной не по «собственной прихоти».

- Дело в том, что машины, которые парковались там, зачастую делали это небрежно, и коллеги из ГИБДД указали, что в этом месте постоянно создаются аварийные ситуации. Поэтому Госавтоинспекция потребовала убрать этот карман, который расположен буквально впритык к светофору, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Кроме того, в мэрии уточнили, что сам по себе выезд из этого кармана очень неудобен, что вполне справедливо — водителям приходится выезжать на забитую автомобилями проезжую часть, мешая потоку и создавая излишние заторы на напряженном перекрестке со светофором.

Теперь же на месте кармана вырос новый бордюр, и никаких заторов не наблюдается, как и не наблюдается брошенных у обочины машин.

«Под знак»

Еще одна парковка исчезла в районе улицы 2-й Никольской, что находится на перекрестке с улицей Гагарина, у Театра кукол. Несмотря на наличие поблизости сразу нескольких организаций, после ремонта дорожного полотна здесь «вырос» знак «остановка запрещена, работает эвакуатор» прямо по левой стороне, если ехать с улицы Никитской.

Однако, несмотря на знак, машины как стояли, так и стоят на этом «отрезке». По словам водителей, они бы рады найти другое место, но его просто нет — ни на Гагарина, где также запрещена парковка, ни на смежных улицах, и без того загруженных транспортом.

- По мнению наших специалистов, в этом месте регулярно создаются заторовые ситуации. Поэтому они рекомендовали нам запретить здесь остановку, и это предложение было согласовано, - объяснил Александр Карпилович.

По словам официального представителя городских властей, в мэрии хорошо понимают проблему водителей, и в ближайшее время готовы представить на суд публики нечто вроде интерактивной карты бесплатных парковок в центре Владимира, чтобы горожане и гости областного центра могли понимать, где оставить своего «железного коня», причем совершенно бесплатно.

- Каких-то специальных рейдов мы в этом месте не планируем, потому что для нас важно, чтобы люди просто поняли, что парковка здесь ограничена, - резюмировал Александр Карпилович.

Впрочем, в городском ГИБДД заверили, что безнаказанно парковаться у Театра кукол не получится.

- На этом участке, как и на соседних улицах, применяется система фиксации нарушений «Паркон», причем штрафуется достаточно много нарушителей. Кроме того, в городе работает эвакуационная бригада, которая бывает и на 2-й Никольской, - объяснил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Так что автолюбителям лучше не рисковать. А вот когда появится карта бесплатных парковок от мэрии, еще неизвестно. Дату в мэрии не определили.