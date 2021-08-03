Губернатор Владимир Сипягин потребовал от Ремиги наладить нормальный диалог с общепитом и рестораторами

Фото предоставлено АВО.

Сложно говорить о результатах этой встречи. К сожалению, сама она оказалась закрытой от СМИ, поэтому свои выводы мы можем сделать лишь на основании той информации, которую предоставляют участники встречи. А она противоречит друг другу, так как пока «белый дом» говорит о том, что встреча прошла продуктивна и закончилась принятием ряда важных решений, отельеры и рестораторы говорят, что, по сути, они ничего не добились, и все остались «при своих».

Встреча состоялась под вечер и продлилась три часа. Как говорят, представители гостиничного бизнеса, который на встрече с главой региона представляла Марина Земскова, председатель областной Ассоциации отельеров и рестораторов.

- Владимир Владимирович пришел к нам с нашим открытым письмом. Попытался прокомментировать каждый пункт нашего письма. Задавал вопросы Ремиге, просил его прокомментировать наши обвинения, рассказала Марина Земскова. – Вообще, он достаточно жестко разговаривал с Александром Ремигой. Возмущался, что нет диалога с предпринимателями. Ремига защищался, начал спрашивать, сколько у нас предприятий. На это губернатор сказал: «А какая разница, сколько предприятий входит в ассоциацию? Что, если будет лишь две организации, ты с ними контактировать не будешь? Нам надо работать со всеми!»

Этот диалог действительно имел место. Так как его у себя в социальных сетях губернатор выложил на следующий день. В полутораминутном ролике видно, что губернатор действительно в достаточно жесткой форме потребовал от своего заместителя наладить, наконец, диалог с гостиничным бизнесом. На что Александр Ремига ответил, что он обязательно это сделает, но тут же добавил, что Марина Земскова в течение прошлых недель сама игнорировала его попытки встретиться с предпринимательским сообществом региона.

- Это неправда! – возмущены представители гостиничного бизнеса. - Мы всегда были готовы к открытому диалогу. Однако на многие встречи нас просто не приглашали.

Кстати, Владимир Сипягин по итогам встречи написал в соцсетях, что на самом деле последние проверки общепита не были внеплановыми проверками.

«Департаменту предпринимательства по решению областного оперативного штаба было поручено провести мониторинг соблюдения мер безопасности, а никак не внеплановые проверки. Я понимаю реакцию бизнеса - люди не знали, чего ожидать, когда к ним внезапно нагрянули чиновники в сопровождении силовиков, причём не были доходчиво объяснены правовые основания визита. Во избежание повторения ситуации, имевшей место в период моего отсутствия в регионе, я поручил экономическому блоку довести до предпринимателей суть такого мониторинга. Знаю, что наш региональный бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина со своей стороны уже ведёт разъяснительную работу», - написал Владимир Сипягин.

По итогам же встречи было поручено:

- вице-губернатору Александру Ремиге наладить диалог с общественниками и предпринимателями;

- экономическому блоку в очередной раз разработать предложения по поддержке предпринимателей из-за ковидных ограничений. Этим опять же будет заниматься блок Александра Ремиги;

- предоставить данные по количеству тех, кому необходимо провакцинироваться по постановлению Роспотребнадзора в сферах торговли и гостеприимства (тех, кто встречают и сопровождают турпотоки в городах Суздаль, Владимир, Муром, Александров).

Ну, а мы продолжим следить за развитием данной темы.